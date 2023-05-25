NYT: В США считают, что за ударом дронов по Кремлю стояла Украина

В администрации США считают, что за попыткой удара беспилотников по Кремлю в начале мая стоит одно из военных или разведывательных ведомств Украины, однако американскому разведсообществу пока не известны детали случившегося, и степень уверенности в нынешней оценке является невысокой. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников администрации, имена которых не называются.

Издание подчёркивают, что в разведке США пока не знают, какая украинская спецслужба или структура могла организовать атаку, и также не могут подтвердить, знали ли об атаке президент Украины Владимир Зеленский и люди из его окружения. Некоторые из источников NYT считают, что Зеленский мог не знать заранее об ударе.

Предварительная оценка разведсообщества основана, помимо прочего, на прослушках телефонных разговоров, из которых следовало, что российские официальные лица были удивлены произошедшим - что не свидетельствует в пользу версии о том, что атака дронов была провокацией самой России. Такую версию высказывали украинские официальные лица.

В материале New York Times также подчёркивается, что в администрации обеспокоены, что Россия может возложить на США, как на страну, поддерживающую Украину, ответственность за случившееся. Власти России попытку атаки двух дронов, которые взорвались рядом с куполом кремлёвского Сенатского дворца и причинили лишь незначительный ущерб (российские власти утверждают, что они были сбиты), охарактеризовали как теракт и попытку покушения на президента Владимира Путина (хотя он, как утверждается, вовсе не был в Кремле в момент удара), и возложили ответственность на Украину, но при этом заявляли и об ответственности США.

Источники New York Times отмечают, что удар БПЛА по Кремлю в ночь на 3 мая - одна из операций на территории России, к которым, вероятно, могли быть причастны украинские спецслужбы или другие структуры и в числе которых называются убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Какие-либо доказательства причастности Украины к убийствам провоенных российских активистов в статье не приводятся.

По оценке New York Times, которую разделяют в администрации США, дроны были запущены не с территории Украины, а с небольшого расстояния - с территории Москвы или Московской области. Взрывчатки они несли мало, представляя собой скорее символическую, чем реальную, угрозу - говорится в статье.

Власти Украины и лично Зеленский отвергли причастность Киева к случившемуся, заявив, что Украина сражается с российскими войсками на своей территории, а не атакует Путина в Москве.

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