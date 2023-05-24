Украинская православная церковь перешла на Григорианский календарь

24 мая Православная церковь Украины полностью утвердила переход на новый календарь. Ранее о таком же решении сообщила Украинская греко-католическая церковь.

Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея в январе 2019 года, тем самым став административно независимой.

Вопрос о реформе был решен на архиерейском соборе (собрании всех епископов), который проходил в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры.

Уже с 1 сентября большинство христиан Украины станет отмечать церковные праздники в другие дни: Рождество - 25 декабря, а не 7 января, Покров - 1 октября, а Крещение - 6 января.

Согласно социологическому опросу, проведенному в июле 2022 года, 72% украинцев называют себя православными, из которых лишь 4% говорят о принадлежности к Украинской православной церкви Московского патриархата. До войны, развязанной Россией в Украине, таких было 15%.

Ранее реформа была единогласно поддержана на заседании церковного синода 23 мая.

Несмотря на то, что формально переход должен одобрить еще и поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян, по словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, вопрос уже решен и переход на новый календарь состоится.

"В 2019 году я говорил, что в течение пяти лет мы сможем перейти, когда будет готово общество. И это время настало, общество готово, мы воплощаем реформу календаря. Но это будет без принуждения, приходы, которые захотят остаться на старом календаре, смогут это сделать. Но со временем все будут на новом календаре", - сказал ВВС News Украина митрополит Епифаний.

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