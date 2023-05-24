Пригожин дал интервью, в котором раскритиковал ход "спецоперации", похвалил ВСУ и предложил "пожить в образе Северной Кореи"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал большое интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову, в котором бизнесмен, как он выражается, ответил на все неудобные вопросы. В более чем часовой беседе Пригожин продолжил публично конфликтовать с Минобороны РФ, рассказал о своем отношении к российским элитам и дал прогноз по развитию "спецоперации" (так в России официально называют войну в Украине — прим. Delfi). "Медуза" приводит главные цитаты из этого разговора (осторожно, в словах Пригожина много оскорблений и мата).

О ходе и целях "спецоперации"

Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории Украины в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву — русским языком называю, обосрались и отошли. Дальше к Херсону — обосрались, отошли. И как-то у нас все не складывается.

СВО делалась ради "денацификации", а мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире. Они как греки или римляне времен процветания. Что касается "демилитаризации": если у них на начало спецоперации было условно 500 танков, теперь у них их пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов — то теперь 400 тысяч. Как же мы ее демилитаризировали? Теперь получается, мы наоборот, хрен знает как, милитаризировали Украину.

Об украинской армии

Сегодня ЧВК "Вагнер" — это лучшая армия в мире. Конечно, я из корректности должен сказать, что следующая — это русская армия, но я думаю, что украинцы сегодня — это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть различное вооружение. Они работают на любых системах — на советских, на натовских — одинаково успешно. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну.

О детях российской элиты

У [министра обороны Сергея] Шойгу зять ходит, булками трясет, а дочка открывает форты кронштадтские (в 2021 году Ксения Шойгу и ее спутник, видеоблогер Алексей Столяров, объявили о помолвке; в число проектов дочери министра входит культурно-исторический кластер "Остров фортов" в Кронштадте — прим. Delfi). Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, б***ь, потрать. Когда министр обороны трясет своей доченькой и каким-то у**ком, который блогер и еще пальцы гнет, что ему спецоперация не нравится… Не мы придумали эту спецоперацию. Но мы взяли под козырек и сказали, если деревня попала в блудняк, если мы пошли п***иться с соседями, надо п***иться до конца. А получается, что мужики бьются, а кому-то просто нравится балдеть.

Дети элиты в лучшем случае хлебальники закрыли, а некоторые позволяют себе публичную, жирную, беспечную жизнь. Важно, что не только у элиты есть дети. И когда дети элиты мажут себя кремами, показывая это в интернете, а у обычных людей дети приходят в цинке, разорванные на куски, и когда мать плачет над своим сыном.

Это раздвоение может закончиться как в 1917 году революцией, когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут. И напрасно думать, что их сотни, их сейчас десятки тысяч родственников убитых. Наверняка, будут сотни тысяч. Мы от этого никуда не денемся. И все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Жировство детей элиты закончится тем, что люди их на вилы поднимут. Я рекомендую элите РФ, соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну, и когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут, теперь все справедливо.

О ЧВК "Вагнер"

В ЧВК "Вагнер" сегодня шесть тысяч человек, которые способны управлять ротой. То есть они могут управлять как минимум 600 тысячами человек. Если бы нам дали, как я просил, 200 тысяч человек, мы отодвинули бы фронт на 50-150 км в разных направлениях, взяли бы под контроль весь Донбасс. Мы полноценная армия. Почему нас не пустили? Это произошло из-за интриг, из-за боязни того, что когда какая-то структура разрастается, она может начать диктовать условия и условно прийти на танках в Москву.

О Минобороны РФ

Если система построена на том, что надо вылизывать жопу, то ЧВК "Вагнер" это делать не будет. Основная проблема в Шойгу и [начальник Генштаба ВС РФ Валерии] Герасимове. Это два человека, которые своим решением блокировали нам все, несмотря на заявление президента о том, что снаряды есть.

Если сегодня [бывший заместитель министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению Михаил] Мизинцев становится министром обороны, а [командующий группировкой российских войск в Украине с октября 2022-го по январь 2023 года Сергей] Суровикин — начальником Генштаба, то это была бы нормальная структура.

Мое политическое кредо: родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше.

О сценариях развития войны

Есть оптимистичный и пессимистичный сценарии. В первый я мало верю. Европа и Америка устанут от украинского конфликта. Китай посадит всех за стол переговоров. Мы договоримся о том, что все что мы уже хапнули, это наше, а все, что не хапнули, это не наше. Вряд ли этот сценарий возможен.

Пессимистичный сценарий: украинцам дают ракеты, они готовят войска, безусловно они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать. Возможно, контрнаступление где-то случится успешным, они будут восстанавливать границы до 2014 года и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне.

О том, как не просрать Россию

Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию просрать можем. Поэтому мы должны ввести военное положение, мы должны объявлять новые волны мобилизации, мы должны перевести всех кого возможно на производство боеприпасов. Мы должны перестать жировать, перестать строить новые дороги, новые объекты инфраструктуры и работать только на войну.

России надо в образе Северной Кореи прожить определенное количество лет, закрыть все границы, перестать миндальничать, забрать всех своих отроков из-за границы и вкалывать. Тогда мы и придем к какому-то результату.

О перспективах ядерного конфликта

Мы устроили эту драку. Есть соседи, и они поругались. Ты приходишь к соседу, ты можешь ему разбить морду, можешь разбить посуду. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и у**ал ему по башке, то это уже какая-то странная ситуация. Ядерная бомба — это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно, либо ему п***юлей вставить, либо сознаться, что он тебе вставил. Надо на поле боя доказывать свою правоту.

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