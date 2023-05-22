Представитель ВСУ в эфире Delfi рассказал, как идут бои за Бахмут

Бои за город Бахмут в Донецкой области продолжаются. Украинские войска находятся в юго-западной части города и держат оборону, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире Delfi. Он опроверг слова главы российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что его наемники якобы взяли Бахмут. В то же время, украинские военные постепенно продвигаются в пригороде Бахмута.

“Бахмут остается приоритетной целью для врага. Он делает все, чтобы захватить этот город, по-настоящему, до конца. Не соответствует действительности то, что сказал Пригожин. Наши подразделения находятся в юго-западной части города. Несколько строений и наши фортификационные сооружения, там держат оборону наши военнослужащие разных родов и видов войск”, - сказал Череватый.

По его словам, за прошедшие сутки россияне 374 раза нанесли огонь по нашим позициям. Штурмовая авиация и армейские ударные вертолеты РФ сделали 13 авианалетов на город и окрестности. В то же время, украинские силы ликвидировали 120 оккупантов в боях возле Бахмута. 144 получили ранения.

“Сейчас на южном и на северном флангах мы всю неделю фактически наносим удары. Пусть по пару метров, иногда 250 за сутки, иногда это было 700 метров, иногда полтора километра, до двух”, - сказал Череватый. По его словам, за минувшие сутки украинцы отвоевали на разных участках от 250 до 400 метров.

Украинские силы преследует сейчас две цели в районе Бахмута, говорит пикер Восточной группировки войск ВСУ.

“Не дать врагу системно прорвать нашу оборону и достичь глобальных целей; второе - измотать, обескровить, обесточить врага, чтобы когда подготовятся наши резервы, которые сейчас в Европе и в Украине готовятся, осваивают новую технику, чтобы они уже столкнулись - потому что наступательный бой, это всегда больше потерь, и чем более потрепан враг, избит, тем более легче с ним справиться, чтобы когда эти подразделения зайдут, чтобы они могли с меньшими потерями и намного быстрее вышвырнуть оккупанта в нашей территории”, - рассказал Сергей Череватый.

Он опроверг заявления Пригожина, что “вагнеровцы” якобы взяли город.

“Его истеричное заявление - это маркер того, что он хочет уйти как бы на высокой ноте, что “вот я взял Бахмут, поклонился, до свидания, я иду на восстановление сил, пусть заходит регулярная армия”. Другое дело - разрешат ли ему это сделать. Но его желание сделать это - огромное, потому что потери там колоссальные. Вчера даже Байден подтвердил это, что в районе 100 тысяч было убитыми и ранеными в районе Бахмута, они потеряли”, - отметил спикер.

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