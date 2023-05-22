В Белгородской области идёт бой, был атакован российский КПП

Утром в понедельник в ряде телеграм-каналов и СМИ, как российских, так и украинских, начали появляться сообщения об ожесточённых боевых столкновениях на российско-украинской границе между Белгородской и Харьковской областями. Поступают сообщения, что с украинской стороны на российскую территорию вошли одна или несколько вооружённых групп.

В сети, в частности, появились видео предполагаемых ударов по контрольно-пропускному пункту на границе в Грайвороновском районе Белгородской области. На одном из видео на КПП въезжает танк под флагом Украины. Также появилось видео, предположительно снятое в самом здании КПП, на котором видно тело убитого военнослужащего. Аутентичность видео не подтверждена.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в "информационной атаке на Белгородскую область, призывающую к панике". Он подтвердил факт обстрела Грайвороновского района, но сказал, что в его результате не было ни раненых, ни убитых. Власти, по его словам, не сообщали об эвакуации населения.

Впоследствии Гладков сообщил, что на территорию Грайвороновского района зашла диверсионно-разведывательная группа противника. Утверждается, что российские военные ведут с ней бой.

Русский добровольческий корпус - вооружённое формирование, созданное эмигрировавшими из России правыми активистами и сражающееся на стороне Украины - ранее заявил, что его бойцы вновь совершили рейд на российскую территорию. Корпус опубликовал видео, на котором вооружённые люди с эмблемой РДК позируют на фоне табличек с названиями сёл Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка. Безлюдовка расположена неподалёку от Шебекино в Белгородской области, Чуровичи - в Брянской, сёл с названием Любимовка в приграничных регионах несколько (в частности в Брянской и Курсккой областях). Позднее РДК сообщил в соцсетях, что "работает" и в понедельник днём.

В свою очередь, легион "Свобода России" - ещё одно добровольческое подразделение из российских граждан, воюющее на стороне Украины - заявил о том, его бойцы совместно с РДК заняли населённый пункт Козинка, а в Грайворон "зашли передовые отряды". Связанный с легионом "Свобода России" бывший депутат Госдумы Илья Пономарёв написал в фейсбуке, что передовые силы "успешно продвигаются к Белгороду". Подтверждений этого нет.

Украинские военные - как обычно бывает в случае утверждений об обстреле ими российской территории - сообщения не комментировали.

В начале марта РДК взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область, в ходе которого его бойцы на короткое время заняли два села. По утверждениям российских властей, были жертвы среди мирных жителей.

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