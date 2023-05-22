Aurus попал в ДТП в центре Москвы. Источники утверждают, что автомобиль закреплен за патриархом Кириллом в РПЦ это отрицают

Медуза

Žiniasklaida: patriarcho Kirilo automobilis pateko į avariją Foto: Stopkadras

В центре Москвы на пересечении Больничного переулка с проспектом Мира утром 22 мая столкнулись автомобили "аурус сенат" и "вольво". В результате ДТП, по данным Baza, пострадал один человек, но от госпитализации он отказался.