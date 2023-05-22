Российские войска нанесли удар ракетами и беспилотниками по Днепропетровской области

Войска РФ в ночь на 22 мая атаковали Днепропетровскую область ракетами и беспилотниками. Как объявило оперативное командование ВСУ "Юг", силам ПВО удалось сбить четыре ракеты и 20 беспилотников, пишет УНИАН.

По данным украинских военных, всего по Днепропетровской области были запущены 16 ракет разных типов и 20 ударных беспилотников "Шахед-136/131". Ракеты, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, были выпущены как со стратегических бомбардировщиков, так и с аннексированных территорий, включая две баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма. Сбить удалось четыре ракеты и все дроны, следует из сообщения.

Как минимум одна ракета, заявил глава области Сергей Лысак, ударила по Днепровскому району. По его словам, в результате обстрела и возникшего из-за него пожара пострадали несколько десятков автомобилей, в том числе спецтехника спасателей. Ранение получил 27-летний мирный житель, он в состоянии средней тяжести находится в больнице. В самом Днепре повреждены три здания частного предприятия.

Кроме того, сообщил Лысак, в Илларионовской общине Синельниковского района в результате атаки ракетой и беспилотниками пострадали семь человек.

"Задело 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще — детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто", — указал глава Днепропетровской ОВА.

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