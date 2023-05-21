В Грузии активисты сорвали свадьбу родственника главы МИД РФ

СМИ сообщили, что на свадьбу приехала дочь российского министра. Активисты устроили акцию, в результате которой 16 человек были задержаны.

В Грузии активисты устроили акцию протеста у гостиницы в регионе Кахетия после сообщений СМИ о том, что там проводится свадьба, на которой присутствует дочь главы министерства иностранных дел России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова. Полиция в субботу, 20 мая, задержала 16 человек.

О том, что дочь российского министра и ее муж Александр Винокуров приехали в Грузию, накануне, 19 мая, сообщил телеканал "Мтавари". Как утверждает телеканал, они прибыли, чтобы отпраздновать свадьбу брата Винокурова. Церемония бракосочетания состоялась в Тбилиси, а праздничный банкет был запланирован в гостинице Kvareli Lake Resort.

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Утром 20 мая у отеля собрались активисты и оппозиционные политики. Согласно сообщениям СМИ, они стали забрасывать яйцами выезжающие из гостиницы микроавтобусы, выкрикивая: "Русским не место в Грузии". Полиция задержала некоторых их них.

В отеле заявили, что информация о приезде туда дочери Лаврова не соответствует действительности. При этом один из оппозиционеров утверждает, что ему удалось получить в гостинице подтверждение обратного. Телеканал "Мтавари" позже сообщил, что к моменту начала акции Винокуровых там уже не было: они покинули Грузию ночью.

К вечеру 20 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "свадьба не состоится". По ее словам, об этом ей сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.

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