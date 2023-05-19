В Хиросиме начинает работу саммит "Большой семерки". Тема войны в Украине — вновь одна из важнейших

В Японии начинается саммит "Большой семерки". Участники встречи начали его с посещения мемориального парка Хиросимы, чтобы почтить память жертв атомной бомбардировки этого города в августе 1945 года.

Выбор Хиросимы для встречи лидеров G7 символичен и подчеркивает миротворческую тему этого саммита. К тому же Хиросима — родной город японского премьера Фумио Кисиды, принимающего гостей встречи.

На прошлом саммите в Баварии, открывшемся через четыре месяца после российского вторжения в Украину, тема этой войны доминировала, что вполне понятно.

Сейчас, почти год спустя, тема поддержки Украины в ее отпоре российской военной агрессии остается одной из важнейших, хотя и не единственной: эта встреча — хорошая возможность для ее участников сверить свою политику в отношении Китая.

Украинская тема

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в саммите "Большой семерки", сообщил в четверг МИД Японии.

Зеленский присоединится к совещанию, которое состоится в воскресенье, говорится в сообщении министерства.

Агентство Рейтер, ссылаясь на источник в ЕС, сообщило что Зеленский прилетит в воскресенье в Японию.

Агентство не называет чиновника, сообщившего эту новость, поскольку планы этой поездки не были публичными. Киевские власти обычно не анонсируют зарубежные поездки своего лидера и сейчас они пока эту информацию не подтвердили.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял приглашение премьер-министра Японии Фумио Кисиды участвовать в саммите G7, но было неясно, будет ли он присутствовать лично или нет. Японские источники сообщали, что он выступит по видеосвязи.

Лидеры G7 начинают свой саммит в Хиросиме с обещаний новых санкций против России в ответ на ее военную агрессию против Украины.

Ожидается, что международные санкции будут направлены против физических и юридических лиц не только в России, но и в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии — против тех, кто в обход принятых ограничений занимается поставками санкционной продукции в Россию.

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что цель состоит в том, чтобы еще больше изолировать Москву в экономическом плане и ослабить ее способность вести войну.

"Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы перекрыть лазейки и отрезать Россию от важнейших поставок. Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Мы открыто и откровенно объясняем, почему эти санкции необходимы и оправданы", — заявил Мишель.

"Российские алмазы не навсегда", — сказал Шарль Мишель, перефразируя название известного фильма о Джеймсе Бонде.

Президент США Джо Байден в прошлом году также выступил с планом запретить российские бриллианты, а также морепродукты и водку.

Новые британские санкции

Великобритания запретит импорт российских алмазов в рамках своих очередных санкций против Москвы, сообщила в пятницу Даунинг-стрит.

Импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения также будет запрещен в соответствии с законодательством, которое будет принято позднее в этом году, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

По данным британского правительства, в 2021 году объем экспорта российской алмазной отрасли составил 4 млрд долларов.

Наряду с этими мерами правительство Великобритании также готовит новые индивидуальные санкции в отношении еще 86 лиц и компаний российского военно-промышленного комплекса, а также для тех, кто связан с ключевыми потоками доходов, такими как энергетика, металлургия и судоходство.

Среди них — лица, которые поддерживают Кремль, активно подрывая санкционный режим, говорится в заявлении.

"Как показывают сегодняшние объявления о санкциях, "Большая семерка" сохраняет единство перед лицом угрозы со стороны России и непоколебимо поддерживает Украину", — заявил находящийся в Японии на саммите G7 премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

По данным Даунинг-стрит, на сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1500 физических и юридических лиц, заморозив активы на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов (22,3 миллиарда долларов США).

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