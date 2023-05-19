Сирию вернули в арабский мир после 12 лет изоляции. Почему союзник России и Ирана Башар Асад снова стал рукопожатным

Сирия возвращается в Лигу арабских государств спустя 12 лет после изгнания из-за кровавого подавления протестов, переросших в гражданскую войну с участием России. Потепление отношений с соседями на руку бессменному, с 2000 года, лидеру Сирии Башару Асаду и его окружению, рассчитывающему на арабские инвестиции, но оно вряд ли поможет справиться с одним из самых серьезных гуманитарных кризисов XXI века.

Близкие и дальние соседи Сирии надеются решить сразу несколько насущных проблем: проблему безопасности — война в Сирии заморожена, но спорадически горячие точки возникают, проблему беженцев, проблему усиления влияния Ирана и проблему контрабанды наркотика каптагона. Пойдет ли им навстречу Башар Асад, известный своим нежеланием идти ни на какие уступки, — вопрос открытый.

Возвращение в "арабскую семью" — значительная дипломатическая победа Асада и его союзников и свидетельство перестройки сил на Ближнем Востоке, ослабления влияния США и появления в регионе Китая.

Асада выгнали из Лиги в ноябре 2011 года, спустя восемь месяцев после начала антиправительственных протестов, которые были жестоко подавлены властями.

За это время Асад не уступил ни пяди недовольным, утопил протесты в крови и превратил Сирию в наркогосударство. Он сумел удержать власть благодаря военной помощи России и Ирана, но сейчас хочет, чтобы ему помогли восстановить обнищавшую страну.

За 12 лет конфликта, который постепенно перерос в полномасштабную войну с участием других стран, погибли более полумиллиона человек. Число жертв, скорее всего, еще больше, ООН перестала вести подсчет несколько лет назад. Более 100 тысяч "пропали без вести" — погибли или оказались в застенках режима.

Более половины довоенного населения Сирии — более 12 миллионов — вынужденно покинули свои дома. Среди них 6,6 млн уехали из Сирии, другие 6 млн оказались внутренними переселенцами. Целое поколение детей родилось в изгнании. Большая часть из этих 6,6 млн — около 5,5 млн — нашла прибежище в соседних странах — Турции, Ливане, Иордании и Ираке. Около миллиона человек уехало в Европу — это самый массовый исход беженцев со времен Второй мировой войны.

Лига арабских государств восстановила членство Сирии на встрече в Египте 7 мая, где присутствовали министры иностранных дел 13 из 22 стран этой организации.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман лично пригласил Асада посетить саммит 19 мая в Джидде.

Если не Асад, то кто



Все попытки сместить Асада провалились, он остался во главе разрушенной войной страны, а значит — дольше изолировать его не имеет смысла, решили монархии Персидского залива, главные двигатели усилий нормализации отношений с Сирией.

Прагматизм и Realpolitik для них — весомые аргументы в пользу того, чтобы снова сделать Асада рукопожатным.

"Арабские страны Персидского залива, особенно Саудовская Аравия, исторически выступали в качестве стабилизирующей силы в арабском мире", — пишет в аналитической записке профессор истории Ближнего Востока и директор Центра по проблемам Ирака в Институте Хайфы Аматция Барам.

На первых порах "арабской весны" и сирийских протестов и ОАЭ, и Катар, и Саудовская Аравия поддержали оппозицию, а затем и вооруженных повстанцев, снабжая их деньгами и оружием.

Но спустя почти 12 лет борьбы с режимом Асада арабские страны признали: старый подход был неудачным, а значит, надо начать договариваться с тем, кто не только никуда не ушел, но и начал создавать проблемы соседям.

Сейчас без координации с Асадом невозможно ни вернуть беженцев из соседних стран, ни обуздать наркотрафик.

Сирия за последние годы стала главным поставщиком в богатые страны Персидского залива каптагона — вызывающего быструю и сильную зависимость амфетамина. Наркотик-психостимулятор, который часто называют наркотиком джихадистов, снижает чувствительность к боли, повышает агрессию и выносливость. К его производству, как выяснили расследователи New York Times, причастен лично брат Асада командующий 4-й механизированной дивизией режима Махер Асад, и эксперты предсказывали, что Башар Асад будет использовать проблему наркотрафика как разменную монету в переговорах с соседями.

Борьба с наркотрафиком приоритетна для Иордании и стран Персидского залива, и арабские государства готовы в ответ вложиться в восстановление послевоенной Сирии.

Асад в качестве жеста доброй воли займется борьбой с наркоторговлей, но эксперты сомневаются в том, что он полностью откажется от такого лакомого источника дохода, ведь, по некоторым данным, контрабанда приносит стране от 5 до 10 млрд долларов в год.

"Cемья Асада, режим Асада мастерски умеют выжидать, удерживать власть и ждать подходящего момента, чтобы снова быть на коне. Они еще и мастера создавать проблемы, которые невозможно решить без их помощи. Это прекрасно удавалось Хафезу Асаду, и то же самое теперь делает его сын. Еще два года назад эмиратцы и иорданцы осознали, что Асад никуда не денется и создает нам проблемы", — комментирует Ким Гаттас.

Поняв, что альтернатива Асаду невозможна, и особенно на фоне давно начавшегося постепенного ухода американцев из региона саудовцы и другие страны арабского мира решили сами начать диалог с вчерашним изгоем.

Первые дипломатические шаги предприняли еще в 2018 году Объединенные Арабские Эмираты. Они вновь открыли свое посольство в Дамаске и начали лоббировать возвращение Сирии в Лигу. Чуть позже к ОАЭ присоединились Бахрейн и Иордания.

И лишь в последние месяцы дипломатическую инициативу у ОАЭ перехватила Саудовская Аравия, взяв на себя роль миротворца в регионе. Переговоры координировали российские дипломаты, сообщала Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и сирийских представителей.

"Саудовцы хотят показать, что вернулись в большую региональную политику и как старшие братья готовы принять блудного сына обратно в семью", — соглашается другой специалист по Сирии, профессор ближневосточных исследований Американского университета в Париже Зияд Мажед.

Землетрясение 6 февраля, убившее 6 тысяч человек, стало лучшей возможностью для арабских стран выразить солидарность с Сирией и при этом не потерять лица. Большинство арабских государств, даже настроенных резко против Асада, пошло на сближение и предложило свою помощь.

"Дипломатия землетрясения" завершила долгий путь Асада обратно в Лигу.

Арабские проблемы должны решать арабы



В сирийский конфликт вовлечены разные международные игроки, включая Иран, Россию и Турцию, но в настоящий момент ни одна арабская страна не играет существенной роли и не имеет на него значимого влияния.

На встрече в Египте 7 мая, когда было решено вернуть членство Сирии, министры иностранных дел Лиги арабских государств прямо подчеркнули важность "возвращения Сирии в ее арабское окружение" и "стремление к тому, чтобы арабы играли ведущую роль в урегулировании" сирийского кризиса.

Арабские страны надеются ослабить влияние Ирана, выстраивающего свою ось сопротивления Западу в странах так называемого шиитского полумесяца — Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Там действуют связанные с Ираном повстанческие группы — иранские прокси-группировки, а во власти находятся шиитские организации.

"В долгосрочной перспективе саудовцы хотели бы уменьшить иностранное влияние вообще и число иностранных наемников в частности. В основном речь идет об иранцах. Но, скорее всего, еще и о россиянах, и об американцах на северо-западе", — пишет ливанская журналистка и писательница Ким Гаттас, ссылаясь на свои разговоры с саудовскими официальными лицами.

Однако заставить Иран покинуть важный для себя регион будет непросто, исламская республика полвека выстраивает отношения с Сирией и добровольно вряд ли покинет этот регион. Перед встречей глав МИД арабских стран в Египте к Асаду приехал иранский президент, и многие наблюдатели убеждены, что Асад просто неспособен сам выдавить иранцев.

Из стройного арабского хора несколько выпадают те, кто противится нормализации отношений с Асадом. Катар, продолжающий вооружать сирийских повстанцев, дал понять, что официальную бумагу о членстве Сирии подпишет, но посольство в Дамаске открывать пока не будет. Также скептически настроены Кувейт и Марокко.

Асад не взял на себя обязательство попытаться найти политическое решение сирийского конфликта. А без него миллионы бежавших от режима сирийцев на родину не вернутся.

Сирийские власти не в восторге от перспективы принять уехавших. Они относят всех беженцев к противникам режима и не торопятся их возвращать.

За 12 лет демография Сирии изменилась, многие арабы-сунниты покинули страну, их возвращение нарушит этнический баланс, выгодный Асаду.

Те же, кто все-таки вернулся, рассказывали о преследованиях, похищениях и пытках.

Разрушенная страна



Но и возвращаться беженцам особо некуда. Даже если покинутые ими дома никем не заняты, значит, скорее всего, они разрушены.

Конфликт в Сирии с 2020 года фактически заморожен, Асад контролирует большую часть страны (по разным оценкам, около 70%), в его руках — все крупные города. Но мирная жизнь не налажена, разрушены целые города, недавнее землетрясение еще больше ухудшило ситуацию, больницы едва справляются.

85% населения живет за чертой бедности, более половины оставшегося населения — 12,4 млн — на грани голода. Средний класс за время войны исчез, многие обнищали. Цена минимального набора продуктов питания на месяц (хлеб, рис, чечевица, масло и сахар) превышает средний размер зарплаты.

Воду и электричество дают на несколько часов в день. Многие предметы первой необходимости — непозволительная роскошь для большинства сирийцев. До войны госслужащий зарабатывал около 400 долларов, сейчас — 23 доллара, этих денег хватит на 20 литров бензина.

"Килограмм сыра стоит 30 тысяч лир, килограмм мяса — 50 тысяч лир, это четверть средней зарплаты. И это в Дамаске, в котором чудовищный экономический кризис ощущался до последнего времени не так остро", — рассказывает со слов жителей Дамаска доцентка Университета в Реймсе Манон-Нур Таннус.

Предательство жертв режима



Сирийские беженцы и оппозиция за рубежом уже назвали решение Лиги предательством и попустительством безнаказанности режима. "Решение демонстрирует, что Арабская лига готова закрывать глаза на зверства Асада", — говорится в заявлении базирующейся в США неправительственной организации Syrian Emergency Task Force в поддержку сирийской оппозиции.

"Арабские государства поставили свою циничную Realpolitik и дипломатию выше принципов гуманизма. Таким образом они предали десятки тысяч жертв военных преступлений режима и дали Асаду зеленый свет продолжать безнаказанно совершать преступления", — заявила исполнительный директор организации The Syrian Campaign Лайла Кики.

Потерявшая отца в 2013 году и вынужденная бежать из страны сирийка Уафа Мустафа называет то, что происходит сейчас, "попыткой переписать историю".

"Нормализация — предательство всех сирийцев, пострадавших от рук Асада, это четкий сигнал всем военным преступникам — что им ничего не будет за их преступления. Это попытка переписать историю и стереть страдания миллионов сирийцев", — пишет сирийская активистка и член коалиции Free Syria's Disappeared, требующей освобождения политзаключенных из сирийских тюрем.

В изменении подхода к сирийскому кризису эксперты видят в том числе желание подвести черту под событиями "арабской весны" и признать, что демократия подходит не всем.

"Прошла эйфория вокруг "арабской весны", забыты стремления к демократическим преобразованиям. Многие арабские страны разочаровались в тех идеях, которые им были во многом навязаны американцами и Западом, и они хотят дистанцироваться от политики Запада, особенно когда на кону их собственные интересы", — констатирует политолог и специалист по Сирии, профессор ближневосточных исследований Американского университета в Париже Зияд Мажед.

Прошлогодний опрос "Барометра арабского мира" (Arab Barometer) показал, что в целом арабы не верят в то, что демократия может обеспечить стабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и скорее проголосовали бы за сильного лидера, способного ради дела нарушать правила.

Все мирятся со всеми



Сближение Сирии с арабскими странами — часть более широкой тенденции последних лет: на Ближнем Востоке царит общее ощущение разрядки и поиска новых партнеров, совпавшее с постепенным уходом Соединенных Штатов из региона и ростом влияния Китая, констатируют эксперты.

"Ключевые региональные силы — Саудовская Аравия, Турция, Иран, Египет — действуют все более независимо. Они хотят сами определять свою судьбу", — описывает тенденцию последних лет в эфире CNN специалист по Ближнему Востоку из Лондонской школы экономики Фаваз Гергес.

Все мирятся со всеми — в марте при посредничестве Китая договорились возобновить дипотношения Саудовская Аравия и Иран. После долгих лет прокси-войн в Сирии, Йемене и других странах обе страны признали, что хотят снизить градус напряженности и начать договариваться. Пошли на сближение рассорившиеся в 2013 году после свержения египетского президента Мохаммеда Мурси Египет и Турция, страны Персидского залива сняли эмбарго с Катара. ОАЭ и Турция ведут диалог с Ираном. Вчерашние враги готовы оставить в прошлом старые обиды — пусть хотя бы на словах. При посредничестве России встретились главы МИД Сирии и Турции, но до рукопожатия Асада и Эрдогана пока далеко.

Напряженность и нестабильность в регионе мешают наследному принцу бин Салману строить его Саудовскую Аравию будущего. Саудовские власти придумали нацпроект "Видение 2030", предусматривающий социальные и экономические реформы — вплоть до снижения зависимости от нефти и развитие туризма и спорта. Эр-Рияд мечтает провести чемпионат мира по футболу и готов заплатить рекордные деньги, чтобы аргентинец Лионель Месси играл в их стране.

Саудовская Аравия, где находятся две главные исламские святыни Медина и Мекка, давно мечтает поднять свою значимость в регионе и примеряет на себя роль главного дипломата. И сирийский кризис предоставляет ей такую возможность.

"Это победа не только Сирии, но и Саудовской Аравии, которая хочет слыть главной региональной державой и новым жандармом на Ближнем Востоке", — говорит эксперт Вашингтонского института и доцент Лионского университета Лион-2 Фабрис Баланш.

Традиционный союзник США Саудовская Аравия теперь считает, что будущее за Китаем, — значит, нужно меньше рассчитывать на США. "Саудовская Аравия видит сдвиг на международной арене и диверсифицирует связи соответственно этому", — комментирует Фаваз Гергес. Этот подход заметен и в том, как Саудовская Аравия относится к войне в Украине — остается партнером США, но не рвет отношения с Россией.

Что дальше



Возвращение Асада в Лигу означает легитимизацию его режима — по крайней мере, среди арабских государств — и дает надежду на то, что и страны вне региона последуют их примеру. "Сирийское возвращение в Лигу — знак оппозиции, вас бросили на произвол судьбы, и знак Дамаску, что его тактика выжженной земли сработала", — говорит Ранда Слим, эксперт Middle East Institute.

Против любой безусловной нормализации отношений уже выступили Европа и США, где вдобавок приняли законопроект, запрещающий восстанавливать связи с режимом Асада.

В США и сразу нескольких странах Европы слушаются иски пострадавших от сирийского режима людей и выносятся приговоры против причастных к преступлениям. Сирийские активисты пытаются добиться освобождения всех заключенных и получения информации о местонахождении многочисленных "исчезнувших" противников Асада, а также недопущения возвращения беженцев в Сирию против их воли.

Соединенные Штаты официально выступают против любых попыток нормализовать отношения с сирийским диктатором, но на практике и в кулуарных разговорах дают добро на переговоры, призывая добиться в обмен от Асада хоть каких-либо уступок.

Но никаких действенных рычагов давления на Асада у арабских государств нет, помимо обещания денег и восстановления страны, а значительно инвестировать в Сирию может помешать боязнь вторичных санкций.

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