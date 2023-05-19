F-16 для Украины: сможет ли "коалиция истребителей" победить скептиков из Вашингтона?

"Коалиция истребителей", которую для организации поставок Украине современных боевых самолетов создают Великобритания, Нидерланды, Франция и, возможно, некоторые другие европейские страны, — очень большой шаг по направлению к этой цели, но пока что эта коалиция не обзавелась, собственно, самой военной техникой.

Речь идет только о будущей подготовке украинских пилотов, причем пока доподлинно не известно, на каком типе самолетов их будут учить воевать.

Тем не менее само создание такой коалиции — уже большой шаг вперед для Украины. Дискуссии о возможной передаче ВСУ боевых самолетов продолжаются уже несколько месяцев, но до сих пор о подготовке летного состава говорили, как о чем-то лишь потенциально возможном.

Однако в заявлении Даунинг-стрит не был обозначен тип самолетов, на которых будут обучать украинских пилотов. Вот что там говорилось:

"Этим летом мы приступим к начальной стадии летной подготовки групп украинских пилотов, базовым тренировкам. Они призваны адаптировать программу, используемую британскими пилотами, чтобы украинцы могли получить навыки пилотирования, с помощью которых смогут применять различные типы самолетов. Параллельно процессу подготовки Великобритания будет предпринимать усилия по работе с другими странами для того, чтобы Украина получила F-16 — предпочтительный выбор Украины".

Из этого заявления нельзя сделать вывод о том, что пилотов будут готовить именно на F-16. Они остаются целью, но сделать вывод о том, что летчиков будут готовить именно для полетов на этих самолетах, нельзя.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже сделал заявление о готовности начать обучение украинских пилотов, причем в нем говорилось, что другие европейские страны "также готовы" тренировать летный состав для ВС ВСУ. О типах летательных аппаратов, летать на которых будут учить украинцев, там не говорится.

После переговоров Риши Сунака и премьер-министра Нидерландов Даунинг-стрит распространила заявление, из которого можно сделать вывод, что Британия будет стараться добиться получения Украиной F-16, но пилотов будет готовить на неназванном типе истребителей.

"Премьер-министр [Британии] и премьер-министр Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения [пилотов] до закупки истребителей F-16", — говорится в заявлении.

Британия имеет возможности обучать пилотов почти на всех типах боевых самолетов, которые используются в странах-членах НАТО. На вооружении королевских ВВС F-16 не стоят.

Сомнения американцев



Проблема тут в том, что для передачи F-16 Украине нужно согласие со стороны США — производителя этих истребителей.

При этом в самих Соединенных Штатах нет однозначного мнения о том, нужно ли передавать такие самолеты ВСУ.

Решение о передаче такого эффективного оружия всегда принимают не только военные, но и политики. После заявлений Британии, Франции и Нидерландов можно говорить о политическом согласии в этом вопросе среди нескольких европейских стран, но США пока такое решение не приняли. Правда, Вашингтон не сделал и никакого официального заявления, из которого можно было бы сделать вывод об отношении к такой передаче.

В конце января президент США Джо Байден, когда его спросили, передадут ли Соединенные Штаты истребители Украине, сказал "нет". Однако этот вопрос, вероятно, касался передачи американских самолетов, а не тех, которые были поставлены другим странам.

18 мая газета New York Times выпустила материал, в котором со ссылкой на неназванный источник заявила, что США не только не собираются передавать Киеву самолеты, но также не дадут разрешения обучаться на них.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил Би-би-си, что относиться к этой публикации стоит осторожно, поскольку источник не назван, но тем не менее признал, что в США есть разные мнения о том, что именно нужно поставлять в Украину.

"На сегодняшний день украинские пилоты еще не учатся нигде на F-16. Как только примут это решение, тогда начнется обучение. Есть готовность наша начать обучение, пилоты готовы, есть площадки нужные в разных странах. Есть четкое видение нашей власти, как это должно быть, и четко озвученный самолет — F-16, на который мы собираемся готовить. Франция и Италия ясно сказали, что дают свою базу для обучения, хотя и не имеют своих F-16", — сказал он.

За и против



О том, что в США идет дискуссия о поставках самолетов ВСУ, пишет и NYT. Анонимный чиновник, которого цитирует издание, разделяет точку зрения, согласно которой Украине лучше передавать наземные системы и ПВО.

Эту точку зрения поддерживает, например, глава комитета по вооруженным силам Сената США Джек Рид. В начале февраля в американском издании Air & Space Forces, которое издает американская Воздушно-космическая ассоциация, был опубликован материал, в котором приводились высказывания Рида в дискуссии о необходимости поставок F-16 в Украину.

По словам Рида, украинские военные пилоты не могут использовать на 100 процентов даже те старые советские самолеты, которые у них есть, из-за опасности со стороны российской ПВО.

"Они взлетают и летят на уровне верхушек деревьев, пока не достигнут цели, выпрыгивают на самую безопасную высоту, на которой могут сбросить боеприпасы […] Они потеряли несколько пилотов из-за этого", — сказал сенатор.

"Вы должны спросить себя, что добавил бы к этому F-16? Вы не сможете воспользоваться его дальностью, высотой и прочими преимуществами, потому что воздушное пространство этого совсем не позволяет", — считает Джек Рид. Он выступает за передачу Украине ракет ATACMS.

Политический вопрос



У сторонников передачи F-16 Украине есть не менее весомые аргументы. В конце концов понятно, что украинские МиГ-29, даже те, которые передали Словакия и Польша, в какой-то момент устареют настолько, что на них нельзя будет дальше воевать, и тогда Западу придется искать какую-то замену.

Появление "коалиции истребителей" — уже большой шаг по направлению к передаче боевых самолетов.

Политическое решение европейских партнеров, то, что сразу несколько государств выступили вместе и заявили, что готовы начинать обучение украинского летного состава — уже очень большое событие.

Разумеется, передача большого количества самолетов (советник Минобороны Украины Юрий Сак сказал изданию Politico, что Киев хочет получить от союзников 40-50 истребителей) — гораздо более сложная операция, чем поставка танков или другой бронетехники.

Это очень непростая задача, даже с организационно-технической точки зрения. Переобучение пилотов на новый тип займет много времени, нужно будет с нуля построить инфраструктуру на многих аэродромах, обеспечить их защиту от ракетных атак, подготовить персонал для обслуживания, научить командование Воздушных сил и штабы готовить и проводить воздушные операции.

Но технические соображения — лишь одна сторона. Окончательное решение за политиками. И если продолжать аналогию с поставками танков, то тогда решение одной Великобритании о передаче Украине небольшой партии Challenger 2 побудило и другие страны, включая США, принять решение о вооружении ВСУ своими боевыми машинами.

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