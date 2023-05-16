ВСУ освободили 20 кв. км в пригороде Бахмута, а россияне продвигаются в городе

За несколько дней украинские силы освободили около 20 квадратных километров пригорода Бахмута. В то же время россияне продвигаются в самом городе. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр.

“В течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. Вместе с тем, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников. Продолжаются тяжелые бои с разным результатом”, - рассказала Маляр.

В сложившейся ситуации украинские войска делают максимум и даже больше, отмечает замминистра обороны. Они не позволяют россиянам реализовать свои планы на Бахмутском направлении еще с прошлого лета.

“То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной”, - отметила она.

Она напомнила, что российские войска имеют преимущество в количестве людей и вооружении.

Ранее сегодня Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинские силы ведут контрнаступление по нескольким направлениям под Бахмутом.

“Вагнеровцы” залезли в Бахмут как крысы к мышеловке”, - сказал он.

“Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы. Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Просчитали все возможные сценарии развития событий”, - сказал Сырский после своего визита на украинские позиции.

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