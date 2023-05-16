В Турции состоится второй тур президентских выборов. Он назначен на 28 мая

Президента Турции выберут по итогам второго тура голосования, подтвердил глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер. Об этом сообщает информагентство Anadolu.

Второй тур состоится, поскольку ни один из кандидатов не набрал в первом более 50% голосов. 28 мая избирателям предложат выбор между двумя лидерами состоявшегося накануне голосования — действующим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от коалиции оппозиционных партий Кемалем Кылычдароглу.

"[В первом утре] Эрдоган получает 49,51% голосов, Кылычдароглу — 44,88%, при этом все еще не обработаны более 35 тысяч бюллетеней избирателей, голосовавших за рубежом. Подсчет голосов на участках в Турции завершен на 100%", — заявил Йенер.

В выборах также принимал участие кандидат от блока националистических партий Синан Оган (он, по данным Anadolu, набрал 5,17% голосов) и председатель партии "Родина" Мухаррем Индже, который снял свою кандидатуру 11 мая, но все равно получил поддержку 0,44% избирателей.

По словам главы Высшей избирательной комиссии Турции явка в первом туре президентских выборов составила 88,92% внутри страны и 52,69% за рубежом. Существенных нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает должность президента Турции с 2014 года, до этого он более десяти лет был премьер-министром страны. Его соперник Кемаль Кылычдароглу — депутат парламента и лидер Республиканской народной партии, его кандидатуру поддержала широкая коалиция оппозиционных сил.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!