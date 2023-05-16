Белорусская оппозиция строит планы на эпоху после Лукашенко

Несмотря на появление Александра Лукашенко на публике после слухов о его проблемах со здоровьем, проживающая в эмиграции оппозиция заявляет, что пора подумать о том, что будет со страной после Лукашенко.

Александр Лукашенко впервые за 6 дней появился на публике. Чтобы покончить со слухами по поводу состояния его здоровья пресс-служба администрации президента опубликовала кадры посещения белорусским лидером командного пункта ВВС и войск ПВО.

В последний раз Лукашенко был замечен на военном параде в Москве и на мероприятиях в Минске 9 мая. Столь долгое отсутствие президента в медийном пространстве спровоцировало слухи о возможных проблемах со здоровьем.

Статьи по теме: Александр Лукашенко впервые с 9 мая появился на публике

На опубликованном "Пулом Первого" видео из командного пункта Лукашенко выглядит уставшим и говорит с трудом.

Белорусские оппозиционеры, проживающие в Литве, говорят, что пора уже строить планы на эпоху после Лукашенко.

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

— У нас нет много информации о состоянии его здоровья, но я думаю, что он очень редко не появляется на публике в течение столь длительного периода времени. Поэтому сейчас мы обсуждаем план, что делать, если с ним случится что-то неладное. Потому что это будет хаос в режиме, и это будет момент, когда мы сможем начать более решительные действия внутри Беларуси.

Александр Добровольский, старший советник офиса Тихановской:

— Наша задача — подготовить новые выборы. Сделать нашу экономику более-менее стабильной в этот период.

Лукашенко бессменно правит Беларусью с 1994 года. Его часто называют "последним диктатором в Европе", а после массовых протестов в 2020 году его режим стал еще более репрессивным.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!