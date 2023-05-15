Британия передаст Киеву дальнобойные дроны и обучит пилотов

Великобритания передаст Украине сотни ударных беспилотников с радиусом действия более 200 километров, а также в ближайшее время начнёт обучение украинских пилотов на западных истребителях. Об этом говорится в заявлении британского правительства в связи с визитом в страну президента Украины Владимира Зеленского.

В заявлении отмечено, что визит проходит в преддверии саммита "Группы семи" в Японии, на котором, как ожидается, будут приняты новые решения по поддержке Украины.

На прошлой неделе Великобритания сообщила о поставках Украине ракет Storm Shadow с радиусом действия более 100 километров. Речь идёт о первом случае поставок Украине западных дальнобойных ракет. Представители так называемой "ЛНР" уже заявили, что эти ракеты были использованы для ударов по Луганску, который находится на подконтрольной России территории далеко от линии фронта.

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"Сегодня премьер-министр подтвердит предоставление Великобританией сотен ракет противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратов, включая сотни новых ударных дронов с радиусом действия более 200 км" - говорится в сообщении.

В нём также приводятся слова премьер-министра Сунака о том, что Лондон поддерживает предоставление Украине истребителей F-16. Программа обучения украинских пилотов - часть британских усилий в этом направлении.

Кремль ранее резко осудил предоставление Украине дальнобойных ракет, заявив, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

Утром в понедельник Сунак приветствовал Зеленского в загородной резиденции британского премьера Чекерс. Сейчас там проходят переговоры.

Зеленский прибыл в Великобританию из Франции, где он провёл переговоры с президентом этой страны Эммануэлем Макроном. Ранее он побывал в Италии и Германии. Все эти страны обещали новые пакеты военной помощи Киеву - в преддверии предполагаемого наступления украинской армии.

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