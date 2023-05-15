Франция передаст Украине десятки бронемашин и танков, а также средства ПВО

В ближайшие недели Франция подготовит и оснастит несколько батальонов ВСУ десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC. Также Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны, чтобы оградить население Украины от ударов РФ. Об этом говорится в совместной украино-французской декларации, принятой президентами двух стран Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном на их встрече 14 мая в Париже.

"Военная поддержка, которую Франция оказывает Украине с начала войны, чтобы помочь ей защитить себя, продолжится. Готовятся новые пакеты военной помощи с учетом наиболее насущных и неотложных потребностей Украины для укрепления ее обороноспособности", — говорится в документе. Французская сторона подчеркнула, что она не только вносит собственный вклад, но и участвует в мероприятиях ЕС и НАТО по оказанию военной помощи Украине и подготовке украинских военных.



Кроме военной, Франция также предоставляет Украине финансовую и гуманитарную помощь, говорится далее в совместном заявлении. В том числе, Париж передал Киеву две мобильные ДНК-лаборатории "для укрепления способности Украины расследовать военные преступления". В декларации подчеркивается "твердая приверженность" сторон к привлечению к ответственности военных преступников. Для этого продолжится разработка международных механизмов, говорится далее.



Париж поддерживает "формулу мира" Зеленского



Франция выразила свою поддержку "формулы мира", предложенной ранее президентом Украины Владимиром Зеленским. Париж "готов сотрудничать с Украиной для обеспечения как можно более широкого международного участия в Глобальном саммите мира, который будет созван в ближайшие месяцы на основе положений украинской формулы мира и других возможных добропорядочных предложений", отмечается в декларации.

При этом Киев и Париж "согласны с необходимостью усилить коллективное давление на Россию путем введения дальнейших санкций, чтобы ослабить способность РФ продолжать незаконную военную агрессию. Кроме того, они согласны с необходимостью усиления механизмов обеспечения эффективного внедрения санкций, а также предотвращения и противодействия обходу санкций в третьих странах и со стороны третьих стран", говорится в документе.

Кроме того, Украина и Франция намерены продолжать вместе с международными партнерами разрабатывать механизмы компенсации потерь, разрушений и ущерба, нанесенного Украине российской агрессией. Важной вехой для этого называется создание Международного реестра убытков, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16-17 мая.

Интеграция Украины в ЕС и НАТО



"Будущее Украины и ее народа — в европейской семье. Евросоюз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил Украине статус страны-кандидата, — констатируется в документе. — Франция решительно поддерживает Украину в ее усилиях по реформированию и выполнению необходимых условий до конца 2023 года, с нетерпением ожидая отчета Европейской комиссии с целью начала переговоров о вступлении".

Франция также "с нетерпением ожидает" дальнейшего сближения между НАТО и Украиной на июльском саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Париж "полностью поддерживает Комиссию Украина-НАТО как платформу для дальнейшего усиления и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине пройти путь к евроатлантической семье в соответствии с Бухарестской декларацией", подчеркивается в документе.

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