Действительно ли болен Александр Лукашенко?

СМИ Беларуси моментально обратили внимание на то, что с Александром Лукашенко было что-то не так на параде в Москве. Он выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади, ему пришлось воспользоваться электрокаром. На руке у него был замечен бинт — такие ставят после капельницы. Лукашенко не остался на обед с Владимиром Путиным и другими приехавшими в Москву президентами.

Вечером же он прилетел в Минск и вопреки традиции не выступил на торжественной церемонии в честь 9 мая. Вместо Лукашенко, но по его поручению, как было сказано, речь произнес министр обороны Виктор Хренин.

О состоянии здоровья Лукашенко говорили и российские журналисты. "Производил впечатление своим нездоровым видом президент Беларуси Александр Лукашенко, и стало вдруг остро жаль этого пожилого человека, все-таки собравшегося в последний момент в Москву. Ему теперь было совсем, кажется, нехорошо, и не дай бог, понадобились бы носилки с реанимационным инструментом, который завезли к углу ГУМа перед самым началом мероприятия", — говорится в тексте журналиста "Коммерсанта" Андрея Колесникова.

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сказал, что Лукашенко "нужно было скорее уехать" из Москвы на праздничные мероприятия в Беларуси, а обсуждать его здоровье "крайне некорректно".

С тех пор Лукашенко на публике не появлялся. Официальной информации о состоянии его здоровья нет, это вообще не в традиции белорусских властей. Издание "Зеркало" подсчитало, что за последние 10 лет Лукашенко и его представители говорили о его здоровье всего четыре раза. В 2013 и 2014 году он перенес операции на коленях (или две операции на одном колене), а в 2020-м он сам рассказывал, что дважды бессимптомно переносил коронавирус.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление, в котором говорится, что если "Лукашенко все", то Беларусь будет обязана не допустить прихода "другого диктатора или российского ставленника" — и она готова взять на себя ответственность за то, чтобы этого не произошло.

По белорусскому законодательству, если Александр Лукашенко умрет или уйдет в отставку по состоянию здоровья, его место займет председатель национального собрания (парламента) Беларуси. Сейчас эту должность занимает Наталья Кочанова. Она должна будет объявить досрочные выборы президента страны.

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