Что происходит под Бахмутом и Соледаром? Версии Москвы, Киева и "военкоров"

Минобороны России в пятницу подхватило версию о начавшемся контрнаступлении Украины в Донецкой области, хотя еще накануне вечером называло вымыслом сообщения провоенных блогеров о продвижении украинских сил в направлении Бахмута и Соледара. Президент Украины заявил, что противника удалось "отбросить обратно на некоторых направлениях".

"С целью повышения устойчивости обороны"

Вечером в четверг "военкоры" устроили панику в провоенных телеграм-каналах, утверждая, что давно ожидаемое контрнаступление Украины началось на нескольких участках фронта. В первую очередь об этом писали каналы, которые связывают с ВЧК "Вагнер" и ее основателем Евгением Пригожиным.

Сам же Пригожин первым поднял волну, заявив в четверг, что "контрнаступление идет полным ходом" и подразделения ВСУ "заходят во фланги" под Бахмутом, а отвечавшие за прикрытие с флангов части российской армии якобы "практически без боя" бросают завоеванные территории.

Близкий к Пригожину "военкор" Александр Симонов уточнял, что успешным оказался прорыв ВСУ в районе села Богдановка в 5 километрах к северо-западу от Бахмута, где подразделения 9-го мотострелкового полка "утратили еще несколько квадратных километров".

Богдановка имеет огромное значение для защитников Бахмута. Она находится рядом с автотрассой из Часова Яра — единственной дороги, по которой (под сильными обстрелами) украинская армия может снабжать свою группировку.

Минобороны России фактически подтвердило оступление на этом участке. Рядом с Богдановкой находится Берховское водохранилище. Согласно заявлению российского военного ведомства, подразделениями южной группировки российских войск был занят новый рубеж "с учетом выгодных условий Берховского водохранилища" и "с целью повышения устойчивости обороны".

Это признание спрятано в глубине пресс-релиза Минобороны России, основное утверждение которого сводится к тому, что российским военным удалось отразить все остальные атаки украинской армии на разных участках линии фронта.

В то же время российское Минобороны впервые признало крупную контратаку на свои позиции в направлении города Соледар. Там утверждают, что в четверг противник провел наступательные действия "на всей линии боевого соприкосновения сторон протяженностью более 95 километров".

"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника", — сказано в пресс-релизе.

Пригожин быстро ответил на заявление Минобороны о занятии более выгодного рубежа с учетом условий Берховского водохранилища: "К сожалению, это называется бегство, а не перегруппировка".

"Сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его"

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу сделал заявление, которое также можно считать косвенным подтверждением начавшегося контрнаступления под Бахмутом.

"Заслушали доклад генерала Сырского, чьи подразделения сверхусилиями остановили врага и даже отбросили его обратно по некоторым направлениям", — заявил Зеленский.

Александр Сырский — командующий Сухопутными войсками ВСУ, он регулярно посещает Бахмут, ожесточенные бои за который идут с лета прошлого года.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в свою очередь заявила в пятницу, что под Бахмутом украинские военные в течение недели продвинулись на 2 километра (она не уточнила, где именно).

Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.

Ранее на этой неделе Зеленский заявлял в интервью журналистам, в том числе Би-би-си, что Украина еще не готова к масштабному контрнаступлению. "Мы можем наступать с тем, что у нас уже есть, но человеческие потери сейчас были бы большими. Это неприемлемо. Поэтому надо еще подождать. Нам нужно еще немного времени", — говорил он.

Пригожин же накануне заявлял, что "Владимир Александрович Зеленский лукавит — контрнаступление идет полным ходом".

Что писали "военкоры"



"Военкоры" вечером в четверг развили его мысль большим количеством примеров, которые сами позже вынуждены были признать "фейками": например, о перемещении большого числа военной техники в Харьковской области и продвижении украинской армии в направлении Белгородской области. А телеканал RT рассказывал о концентрации катеров у правого берега Днепра в Херсонской области, предполагая: "Похоже, что готовится десантная операция".

Тон панических комментариев резко изменился после выпущенного поздно вечером экстренного заявления Минобороны России, в котором решительно отвергались все сообщения об успешном начале украинского контрнаступления.

"Заявления, распространенные отдельными телеграм-каналами об имевших место "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности", — утверждало министерство.

Сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный накануне заявил о попытке прорыва линии фронта в районе Соледара с участием украинских бронетанковых групп. Это предположение Минобороны России подхватило, рассказав о "26 атаках" и "наступательных действиях" на линии протяженностью более 95 километров. Однако другое предположение Поддубного — о том, что это начало операции ВСУ по окружению российской группировки в Бахмуте — военное ведомство развивать не стало.

"Украинские силы, вероятно, прорвали некоторые российские рубежи в ходе локальных контратак возле Бахмута, что вызвало ответные действия со стороны финансиста группы "Вагнер" Евгения Пригожина и Минобороны России, — констатирует в ежедневном отчете американский Институт изучения войны (ISW). — Заявления Пригожина и Минобороны отражают усиливающуюся панику в российском информационном пространстве по поводу ожидаемого украинского контрнаступления, а также свидетельствуют о решении Кремля не преуменьшать успехи Украины".

В пятницу Пригожин придумал еще одну издевку над российским военным руководством и пригласил министра обороны Сергея Шойгу посетить Бахмут.

Военный корреспондент Русской службы Би-би-си Илья Абишев:

"Локальными контратаками под Бахмутом командование ВСУ решает сразу несколько задач. Прежде всего, оно старается ликвидировать опасные фланговые выступы российской группировки, угрожающие перерезать пути снабжения и возможного отхода украинских войск, которые продолжают удерживать западную часть города. Чем дальше противник от ключевой трассы — тем спокойнее.

Не менее важно прощупать оборону, выяснить степень боеготовности российских войск и выявить их слабые места, а при удачном раскладе — попытаться развить успех и материализовать угрозу окружения, о которой в последнее время часто говорит Пригожин.

Активизация под Бахмутом вписывается и в общую стратегию украинского генштаба в преддверии планируемого им крупного наступления. Необходимость срочно решать многочисленные проблемы разного характера в разных местах перегружает систему управления войсками, что может застать ее врасплох, когда наступит время "Ч".

Наряду с решением этих проблем Минобороны России вынуждено вести войну и на информационном фронте, где в последнее время заметно оживился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. На этот раз он заявил о бегстве регулярных российских частей с поля боя, а это уже куда более тяжкое обвинение, чем его прежние выпады в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

И если личные оскорбления со стороны Пригожина можно было списать на его несдержанность и проигнорировать, то в этом случае Минобороны России приходится объяснять вынужденный отход своих войск с позиций под Бахмутом.

Российский генералитет, в частности, ссылается на большой масштаб наступательных действий противника (бои на более 95 км линии боевого соприкосновения, 26 атак, более тысячи украинских военнослужащих, до 40 танков). Однако комментарий российского военного ведомства звучит не очень убедительно хотя бы потому, что тысяча военнослужащих на 95 км — это довольно немного.

Впрочем, необходимо учитывать, что для российских войск Бахмут уже не имеет большого стратегического значения, и в нынешней ситуации российский генштаб предпочел бы сосредоточить усилия на более насущных задачах — прежде всего на подготовке к отражению украинского наступления.

Другое дело Пригожин, чья ЧВК "Вагнер" потеряла огромное количество солдат при штурме Бахмута и которому хотелось бы любой ценой дожать город, чтобы оправдать понесенные потери и сохранить лицо. Ради этого он готов задействовать все, в том числе и свое ораторское искусство.

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