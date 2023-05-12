Пригожин пригласил Шойгу приехать в Бахмут

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин попросил министра обороны России Сергея Шойгу приехать в Бахмут, учитывая его "многолетний опыт ведения боевых действий". Текст обращения опубликовала пресс-служба Пригожина.

В документе утверждается, что ЧВК "Вагнер" контролирует 95 процентов территории Бахмута и продолжает наступление. По словам Пригожина, украинские военные предприняли ряд успешных контратак на флангах, где находятся подразделения Вооруженных сил России.

"Учитывая сложную оперативную ситуацию, а также Ваш многолетний опыт ведения боевых действий, прошу Вас прибыть на территорию н.п. Бахмут, находящуюся под контролем военизированных подразделений РФ, и самостоятельно оценить сложившуюся обстановку", – говорится в обращении Пригожина.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр в пятницу заявила, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута на 2 километра. По ее словам, россияне целенаправленно распространяют ложную информацию о нехватке у них оружия, чтобы оправдать свои провалы на фронте.

Пригожин в последние несколько дней публично конфликтует с Минобороны России. Ранее он заявил, что наемники из ЧВК "Вагнер" после 10 мая оставят позиции в Бахмуте из-за нехватки боеприпасов. В этом он обвинил Минобороны России, лично главу ведомства Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова, который командует объединённой группировкой.

6 мая Пригожин опубликовал подробный текст о конфликте ЧВК с Минобороны. Из него следует, что из-за противодействия ведомства ЧВК несёт высокие потери, не получает возможности набирать пополнения и "фактически обескровлено".

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