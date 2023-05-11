"Попытка убить двух зайцев". Зачем Россия отменяет визы для граждан Грузии и возвращает прямое авиасообщение?

Российские власти решили отменить действовавший последние четыре года запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Также введен безвизовый режим для граждан Грузии в России — за исключением тех, кто едет работать. Российские эксперты видят в этих решениях Кремля скорее политические, чем экономические причины. В Грузии аналитики сомневаются в том, что решения Москвы приведут к радикальным изменениям в отношении к российским властям в грузинском обществе.

Владимир Путин подписал сегодня два указа. В одном из них с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии — за исключением тех, кто едет работать.

Визовый режим между Грузией и Россией был введен в 2000 году. После войны 2008 года дипотношения двух стран были разорваны. В 2012 году Тбилиси в одностороннем порядке вернул безвизовый режим для граждан из России.

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Вторым указом Путин отменил введенный им же четыре года назад запрет на прямые перелеты между Россией и Грузией. Эта мера была введена после протестов в Тбилиси, спровоцированных визитом депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который прибыл в столицу Грузии в качестве главы Межпарламентской ассамблеи православия. Заседание ассамблеи проходило в парламенте Грузии, Гаврилов занял кресло спикера, что вызвало волну протестов.

До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines. После введенного запрета одним из вариантов стали рейсы с технической остановкой в Ереване без высадки пассажиров — они осуществляются и сейчас. Также были доступны другие рейсы с пересадкой — например, в Минске.

Жест в сторону "Грузинской мечты"

Возможность возобновления авиасообщения упоминалась в январе этого года министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. А до этого, в начале декабря прошлого года, обсуждалась на форуме в Москве, где собирались российские политики и грузинские общественные деятели, говорит политолог Константин Калачев. Поэтому, по его мнению, сегодняшний указ Путина нельзя назвать неожиданностью.

"Кремль не заинтересован в том, чтобы на следующих выборах в Грузии победила оппозиция; "Грузинская мечта" [правящая партия — прим. Би-би-си] — удобный партнер. Поэтому возникает вопрос, что Россия могла бы сделать для Грузии, что значительная часть грузинского общества могла бы оценить", — заявил Би-би-си эксперт.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала указы российского президента "очередной провокацией". "Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию", — заявила она.

В Грузии после реформы 2017-2018 годов президент не обладает никакой исполнительной властью, это не ее полномочия, не ее функции, говорит политолог Александр Кынев.

Калачев считает, что сегодняшние путинские указы направлены и на уехавших из России граждан. После начала войны и частичной мобилизации Грузия стала одним из самых популярных мест для "релокации".

"Это обращение [Путина] к релокантам. Вы стояли в очередях на границе, ехали через Армению, Беларусь. Теперь у вас будет возможность вернуться прямым рейсом Тбилиси-Москва. То есть убиваются сразу два зайца. С одной стороны, симпатии какой-то части грузинского общества, и, я бы сказал, такой жест в сторону "Грузинской мечты", а с другой стороны, прямое приглашение всем россиянам вернуться обратно", — говорит Калачев.

С ним соглашается Александр Кынев. С точки зрения ситуации в России, отмечает эксперт, это решение позитивно как для граждан, так и для экономики. "Российские авиакомпании будут сокращать путь в полетах — это возможность сэкономить время и деньги пассажирам", — говорит Кынев.

"Ничего положительного"

Решение российской стороны об отмене виз для граждан Грузии и снятие запрета на прямые авиаперелеты в правительстве Грузии приветствовали. Главный аргумент властей — эти решения облегчат жизнь гражданам Грузии, которые живут в России. Заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили напомнила, что в России живут "до миллиона граждан" Грузии, и "это решение значительно способствует их поездкам в Грузию, упростит им связи с родиной и своими семьями".

Однако сегодняшние решения Москвы вызвали новую волну обвинений в адрес грузинских властей со стороны большей части оппозиции. Здесь назвали решения об отмене виз и запрета на прямые перелеты "наградой" Кремля грузинским властям.

"В очередной раз стало видно, что в Грузии правительство, для которого союзник Россия и Путин. Это решение можно считать оценкой российской властью того, что делала и делает "Грузинская мечта" в течение 11 лет и особенно в последнее время, для того чтобы нанести ущерб европейскому курсу и процессу получения статуса кандидата в ЕС", — сказала в эфире телекомпании "Рустави-2" Ана Цитлидзе из оппозиционной фракции "Единое национальное движение — Объединенная оппозиция "Сила в единстве".

Елене Хоштария, председатель партии "Дроа" ("Время пришло"), назвала решения российской стороны ударом по национальным интересам и репутации Грузии.

"Самое главное — это результат предательской политики "Русской мечты" [имеется в виду "Грузинская мечта"]", — заявила она. Разрешения на перелеты российским авиакомпаниям, попавшим под санкции, со стороны Грузии будет саботажем европейской перспективы Грузии, считает Хоштария.

Грузинские авиакомпании, по ее словам, могут оказаться перед угрозой санкций в результате перелетов в Россию. О такой возможности заявил уже представитель Госдепартамента США.

"Хочу прямо сказать любому представителю российской авиакомпании, который посмеет открыть офис в Грузии. Я вам напрямую угрожаю — вы столкнетесь с физическим противостоянием в Грузии и вы не сможете оперировать в Грузии, какие бы гарантии вы ни получили от "Русской мечты", — говорит Хоштария.

С тем, что решения российской стороны принесут скорее вред, чем пользу, Грузии, соглашаются грузинские аналитики.

По словам старшего эксперта Грузинского центра стратегических и международных исследований, бывшего посла в Великобритании Георгия Бадридзе, решения российской стороны логичны, с учетом шагов, которые предпринимали власти Грузии — конфронтации с Западом и отказа от проведения основных реформ, обязательных на пути европейской интеграции Грузии.

"Выбор [грузинских властей] был открыто сделан в пользу сохранения власти вместо европейской перспективы Грузии. На этом фоне есть много чего другого, в чем интересы России и Иванишвили совпадают", — говорит Бадридзе.

Основатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил о своем уходе из политики еще в начале 2021 года, но критики властей считают, что он по-прежнему стоит за основными решениями властей Грузии и неформально управляет страной.

По словам Бадридзе, возникает вопрос и по поводу того, какие самолеты будут летать в Грузию, так как парк собственных самолетов России скудный и в плохом состоянии.

Если же в Грузию будут летать самолеты, которые были взяты Россией в лизинг, и она отказалась возвращать их западным компаниям, это приведет к правовому конфликту Грузии со странами и компаниями, которым принадлежат эти самолеты, говорит он.

Политолог Гиа Нодиа считает, что "для многих, по крайней мере, прозападно настроенных граждан Грузии — это удар по репутации Грузии". "В тех, условиях, в которых сейчас находится Россия, то есть в такой моральной изоляции со стороны Запада, быть другом России и получать какую-то привилегию со стороны России — это, в общем, позорно", — полагает он.

По мнению грузинских политологов, решения российской стороны были направлены и на укрепление пророссийских позиций в Грузии, однако, по словам Нодиа, это вряд ли приведет к радикальным изменениям в отношении к российским властям в грузинском обществе.

"Я не думаю, что будет какой-то скачок пророссийских настроений. У кого уже есть такой настрой, они будут удовлетворены этим шагом, но не думаю, что люди, которые отрицательно относятся к российским властям, почувствуют больше симпатии [к России]", — говорит Нодиа.

"Косметическое" возобновление авиасообщения

Открытие прямых рейсов в Грузию имеет скорее политические, чем экономические причины, заявил Би-би-си ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

"Перед Минтрансом России сейчас стоит противоположная задача — перевести больше перелетов российских авиакомпаний с международных на внутренние линии для того, чтобы насытить их предложением и удерживать тарифы. Поэтому открытие авиасообщения в Грузию идет против политики, которую ведет ведомство, — например, увязывает допуски на международные рейсы с пассажиропотоком компании внутри России", — отмечает эксперт.

Запуск рейсов может потребовать времени — от нескольких недель до нескольких месяцев. Чтобы начать полеты, нужно, в частности, распределить допуски на них среди перевозчиков и договориться с аэропортами о временных слотах.

По российским правилам, для того чтобы авиакомпания могла осуществлять полеты между пунктами в России и в других странах, ей необходимо получить допуск, который предоставляет межведомственная комиссия. Частоту полетов между странами обычно определяет межправительственное соглашение по этому поводу — при этом перевозчики из двух государств обычно имеют равное количество допусков.

Минтранс России сообщил, что после снятия ограничения на полеты российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. При этом полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства.

Это заявление говорит о готовности российской стороны договариваться с Грузией о возобновлении полетов. Однако перед тем, как это произойдет, должны будут пройти переговоры между авиационными властями стран, отмечает Крамаренко.

То, что переговоры с грузинской стороной не проводились до выхода указа, подтверждают заявления властей страны. Так, заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили сообщила, что страна пока не выдавала разрешения на прямые авиаперелеты с Россией, так как пока не получала от российской стороны соответствующих уведомлений, передавало российское агентство по РИА Новости.

При этом после получения уведомления Грузия допустит в страну "не попавшие под санкции авиакомпании". О санкциях каких стран идет речь, не уточняется. За прошедший год многие российские авиакомпании попали под ограничения и в "черные списки" — в первую очередь из-за того, что не вернули иностранным лизингодателям импортные самолеты и перевели их в российскую юрисдикцию.

Частоту в семь рейсов в неделю можно назвать косметической, отмечает Крамаренко.

Она действительно на несколько порядков ниже, чем на других популярных направлениях. Например, на распределении допусков на полеты в конце марта Росавиация разрешила "Аэрофлоту" нарастить полетные программы из Москвы в Даламан, Бодрум, Стамбул до 14 рейсов в неделю, а в Анталью 49 рейсов в неделю. При этом российские авиакомпании могут летать в Турцию на средне-и дальнемагистральных самолетах вместимостью около 200-300 пассажиров. Требование летать в Грузию только на отечественных самолетах означает, что на практике на этих линиях будет использоваться Sukhoi Superjet вместимостью всего около 100 пассажиров.

"Тот, кто получит это назначение — сможет хорошо заработать на этом. С точки зрения рынка одна частота в день — это ничего, рынок этого не заметит", — отмечает Крамаренко.

Для грузинских авиакомпаний это может быть возможностью наладить конкурирующий с Турцией коридор в Европу для российских граждан, потому что спрос на это направление есть, а предложения мало.

Спрос и подорожавшие путевки

Туроператоры готовы открыть продажи путевок в Грузию через две-три недели после открытия прямых перелетов российских авиакомпаний, сообщил РИА Новости вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Однако вопрос, когда они могут начаться, остается открытым. По оценкам экспертов, для этого этого необходимо от нескольких недель до месяца и более.

До запрета прямых перелетов и пандемии Covid-19 Грузия была одним из самых популярных направлений у российских туристов (в 2018 году там побывали более 1,3 млн российских туристов). В 2022 году в Грузию въехали более 869,8 тыс россиян — но в это число входят многочисленные эмигранты, часть из которых ехали через Грузию транзитом.

После слухов о возможном возобновлении авиасообщения "Ассоциация туроператоров России" (АТОР) писала, что туроператоры готовы продавать "пакетные" путевки в эту страну и они будут пользоваться спросом — однако это направление уже не будет таким бюджетным, как было до 2019 года. На это влияют прежде всего выросшие цены на проживание (в том числе из-за потока российских иммигрантов в страну). Также, скорее всего, на первых порах объем перевозки будет небольшим — соответственно, цены на билеты будут достаточно высокими, отмечала АТОР.

Количество россиян, готовых посетить Грузию, может превысить миллион человек, но росту турпотока будут мешать дефицит авиаперевозки и нехватка мест для размещения туристов, заявили Интерфаксу в "Российском союзе туриндустрии".

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