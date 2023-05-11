"Медуза": в Кремле недовольны высказываниями Пригожина о "счастливом дедушке-м*даке"

Критика, с которой создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обрушился на Минобороны РФ, и его рассуждения о ситуации на фронте начали "всерьез беспокоить высшее руководство страны", утверждают два источника "Медузы", близких к Кремлю.

9 мая Пригожин опубликовал 27-минутное видео, в котором в очередной раз пожаловался на нехватку снарядов. По соцсетям разошлось его высказывание о некоем "дедушке", в котором пользователи увидели Путина — президента РФ его противники нередко называют словом "дед".

"Есть люди, которые воюют, а есть люди, которые один раз в жизни где-то выучили, что должен быть резерв, — и копят, копят, копят эти резервы. И вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь нашего солдата, убивают наших солдат. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный мудак?" — заявил Пригожин.

Собеседники "Медузы" утверждают, что в Кремле воспринимают слова Пригожина как серьезную угрозу. Еще более негативно в Кремле восприняли слова про "счастливого дедушку".

Пригожин при этом заявил, что дедушка — не Путин. "Выберите любой из этих вариантов, кого я назвал дедушкой: Мизинцева, Герасимова или Наталью Хим", — написано в телеграм-канале его пресс-службы. Михаил Мизинцев — это бывший замминистра по тыловому обеспечению, уволенный в конце апреля. Пригожин утверждает, что уволили его за то, что он давал "вагнеровцам" снаряды. Валерий Герасимов — начальник Генерального штаба, из-за которого, как утверждает Пригожин, "Вагнер" не получает снаряды в нужном объеме. Наталья Хим — российская активистка, которая передала ЧВК несколько ящиков со снарядами. Как Хим может быть дедушкой, Пригожин не уточнил.

Конфликт ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ длится уже некоторое время. Пригожин выступает с эмоциональными обращениями, критикуя снабжение и принятые Минобороной решения. Одно из видео он записал на фоне большого количества тел убитых "вагнеровцев". Пригожин пообещал уйти из Бахмута 10 мая, но пока что остается на месте. Заменить его предложил Рамзан Кадыров с чеченским спецназом "Ахмат".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!