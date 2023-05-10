Кулеба предостерег от чрезмерных надежд на наступление ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вслед за главой Минобороны страны Алексеем Резниковым призвал Запад не возлагать избыточных надежд на ожидаемое контрнаступление ВСУ. "Не относитесь к этому наступлению как к последнему, потому что мы не знаем, чем оно закончится. Если мы в ходе этого контрнаступления сможем освободить наши территории, вы скажете в итоге: да, оно было последним. Но если нет, это будет означать, что нам надо готовиться к следующему контрнаступлению", - подчеркнул Кулеба в интервью газете Bild, опубликованном в ночь на среду, 10 мая.

Ранее, 6 мая, об опасениях руководства Украины относительно того, что результат контрнаступления ВСУ не оправдает связанного с ним ажиотажа, написала американская газета The Washington Times. "Ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире завышены", - процитировала газета министра обороны Украины Алексея Резникова. "Большинство людей... ждут чего-то грандиозного", - указал он в интервью WP, добавив, что на этом фоне итог операции может привести к "эмоциональному разочарованию".

Кулеба о мирных переговорах в Россией

Относительно перспективы мирных переговоров с Россией Кулеба заявил следующее: "Людям следует напомнить, что мы терпеливо вели переговоры с Россией с 2014 по 2022 год. Терпеливо. Первая часть этих переговоров проходила при поддержке Германии и Франции. И нам советовали идти на уступки то тут, то там. Сработало ли это? Нет, мы способствовали самой большой войне в Европе со времен Второй мировой войны".

"Если бы он хотел настоящего мира, он бы не начал эту войну. (...) Это не то зло, с которым можно вести переговоры", - указал далее Кулеба, комментируя возможность мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Кулеба о членстве Украины в НАТО

"Если Германия хочет иметь безопасную и процветающую Европу, Украина должна быть членом НАТО", - заявил министр, оценивая перспективы вступления его страны в Североатлантический альянс. "Это единственный путь. Понимаете, членство Украины в НАТО не может предотвратить эту войну во время войны, но оно предотвратит дальнейшие войны после этой войны", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

В то же время он отметил, что Киев ожидает от Берлина , что тот сыграет активную роль в формировании коалиции, обеспечивающей Украину вооружениями. "Германии повезло, потому что F-16 - это не Leopard, это не немецкая технология. В отличие от ситуации с "Леопардами", Германия не та страна, которая (может разрешить поставки этой техники в Украину. - Ред.), нажмет на зеленую кнопку. Это должны сделать Соединенные Штаты. Кто убедит Соединенные Штаты нажать на зеленую кнопку? (...) Германия может сделать многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии", - указал Кулеба.

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