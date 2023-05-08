Украина заявила о перехвате якобы несбиваемой российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Как это получилось?

Украинским военным при помощи ЗРК Patriot удалось сбить над Киевом российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Раньше комплексы Patriot применялись против обычных баллистических ракет, а возможность сбивать гиперзвуковые была чисто теоретической.

В понедельник спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему изначально Украина отрицала, что сбила над Киевом российский "Кинжал".

"Не планировали мы сразу сообщать и обществу, и врагу о том, что сбит "Кинжал"... Пусть думают, пусть ищут, куда девался их "Кинжал". Такое решение было принято высшим руководством", - заявил Игнат. По его словам, подтвердить новость решили только после того, как она появилась в других источниках.

Военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель написал в своем твиттере, что 4 марта ВСУ с помощью американского ЗРК Patriot перехватили над Киевом российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая считается несбиваемой. Такую же информацию опубликовало украинское издание Defense Express вместе с фотографиями обломков ракеты, упавшей на одном из киевских стадионов, полученных из неких источников.

После этого информацию подтвердил командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Это произошло во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - написал он.

По словам генерала, уничтожить ракету удалось при помощи американской системы ПВО Patriot.

Могла ли украинская ПВО сбить российский "Кинжал"? Объясняет военный корреспондент Би-би-си Павел Аксенов:

"В то, что украинская ПВО смогла сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал", сложно поверить.

Еще несколько недель назад украинские военные говорили, что они бессильны против баллистических ракет, а теперь безо всякого перехода они заявили об уничтожении цели, которую специалисты во всем мире считали вообще неуязвимой.

Тем не менее, это заявление подтверждают анонимные официальные источники New York Times в США, причем один из них сказал, что информация была подтверждена техническими средствами.

Другое косвенное подтверждение этого факта - отсутствие реакции со стороны России. Как утверждает Министерство обороны Украины, российская гиперзвуковая ракета была сбита 4 мая в 2:30 над Киевской областью с помощью ЗРК Patriot.

Россия обычно сообщает о применении таких ракет сразу. Пуски такого современного высокотехнологического оружия активно использует российская пропаганда, которая объявляет о его превосходстве и неуязвимости над оружием других стран.

Однако на этот раз российское военное ведомство не выпустило ни одного заявления - ни с подтверждением факта пуска, ни с опровержением того, что ракета была сбита.

Наконец, в подтверждение заявления об уничтожении "Кинжала" украинское издание Defense Express опубликовало снимки обломков, которые, по словам журналистов, похожи на части российской гиперзвуковой ракеты.

Тем не менее в то, что украинская ПВО смогла сбить "Кинжал", правда сложно поверить - заявленные тактико-технические характеристики этого оружия, кажется, оставляют очень мало шансов для зенитных систем.

"Кинжал" - аэробаллистическая ракета, которая способна разгоняться до скорости в 10 махов. Этот показатель трудно перевести в километры в час, поскольку число маха - величина условная, она показывает скорость объекта относительно скорости звука в определенной среде, и поэтому будет разным на разной высоте. Очень приблизительно можно сказать, что эта ракета может лететь со скоростью выше 14000 километров в час.

Это оставляет очень мало времени для реакции расчетов ПВО. Предельная дальность полета "Кинжала", как считается, составляет две тысячи километров. Даже с учетом того, что ракета будет на каком-то этапе набирать скорость, а где-то терять ее за счет сопротивления воздуха, то все равно полет на такое расстояние на скорости 14 тысяч километров в час составит не более 10 минут. Если же ее запускать на более близкой дистанции, то и того меньше.

Правда, время на подготовку ЗРК можно уменьшить, если заранее знать, откуда и куда полетит такая ракета.

"Кинжал" обычно запускается со специального самолета - МиГ-31К. Это высотный перехватчик, созданный еще во времена СССР, который был специально модернизирован для того, чтобы нести такое, в первую очередь, тяжелое оружие.

Этот самолет выступает как первая ступень ракеты - он поднимается на высоту до 15 километров и разгоняется до сверхзвуковой скорости, после чего запускает ракету, которая затем поднимается еще выше - до 20 километров, разгоняясь уже до гиперзвука.

Такой высотный пуск позволяет избежать потерь в скорости ракеты за счет преодоления плотных слоев атмосферы на начальном этапе при пуске с земли, дает прибавку к высоте полета, а также добавляет скорости на старте ракеты за счет скорости самолета-носителя.

"Кинжал" считается "аэробаллистической" ракетой. Она летит по горизонтальной траектории за счет очень высокой скорости. Она немного снижается на заключительном этапе полета.

Считается, что "Кинжал" способен маневрировать на гиперзвуковой скорости. Такие маневры призваны усложнить перехват, поскольку зенитная противоракета должна маневрировать с гораздо большими перегрузками, чем ее цель, а в случае с гиперзвуковым объектом перехвата это почти невозможно.

Но как же ее тогда смогли перехватить? Министерство обороны Украины заявило, что использовало для этого ЗРК Patriot американского производства, ранее поставленный ВСУ. В настоящее время такие комплексы используют два типа ракет - PAC 2 и PAC 3.

PAC 2 - более дальняя ракета, которая может перехватывать воздушные цели на высоте до 25 километров и на удалении до 160. PAC 3 менее дальняя - радиус составляет всего 40 километров, а высота - 20. Однако более современная PAC 3 приспособлена для борьбы с баллистическими ракетами.

Она уничтожает их прямым столкновением - в отличие от PAC 2, которая поражает цель шрапнелью. При этом и противоракета PAC 3 при перехвате достигает скорости в четыре маха, что увеличивает кинетическую энергию, которая выделяется при столкновении с объектом поражения.

Какие именно ракеты были поставлены Украине, официально не сообщалось. New York Times со ссылкой на документы из недавней утечки, сообщает, что Киев получил именно последнюю версию ракет - PAC 3.

В случае, если это действительно так, то ВСУ получило инструмент, который дает им возможность бороться с баллистическими ракетами. Но как быть с гиперзвуковыми?

На самом деле современные баллистические ракеты, такие как 9М723 комплекса "Искандер", (на базе которой, как считается, был разработан "Кинжал") также летят на скорости, достигающей на верхнем участке траектории шести махов.

Если PAC 3 способен бороться с баллистическими целями, летящими на гиперзвуковой скорости, то теоретически он мог бы поразить и "Кинжал". Ведь на последней части траектории полета он также снижается по направлению к цели.

Еще одним обстоятельством, которое упростило бы перехват такой цели, была бы информация о подготовке пуска, выходе самолета на рубеж атаки и самом пуске ракеты. В этом случае у расчета Patriot было бы больше времени на подготовку к перехвату, и он мог бы примерно предположить траекторию ее полета.

Однако пока нет никакой информации о том, знали ли в ВСУ, что российский МиГ собирается запустить "Кинжал", выполняла ли эта ракета после запуска какие-либо маневры, что сильно осложнило бы ее перехват.

Наконец, обломки, которые продемонстрировали украинские журналисты, выглядят довольно целыми для столкновения двух объектов, один из которых летел на скорости более пяти махов, а другой - около четырех.

Тем не менее, пока что заявление Минобороны Украины никто не опроверг, и если им действительно удалось сбить "Кинжал", который до сих пор считался "несбиваемым", то это станет еще и важной победой с политической точки зрения. Украине необходимо продемонстрировать западным партнерам, что поставки вооружений приводят к конкретным положительным результатам на поле боя. А такая убедительная победа вполне может оправдать поставку Patriot ВСУ. Как минимум, это очень сильно подняло репутацию самого комплекса, который теперь станет еще более востребованным на рынке.".

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