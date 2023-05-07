По данным правозащитников, блогер и общественный деятель из Пинска Климович был 28 февраля осужден на 1 год лишения свободы в колонии общего режима за размещенную в соцсети карикатуру на белорусского правителя Александра Лукашенко. Судья Андрей Бычила вынес такой приговор по предложению прокурора Ильи Гузаревича, несмотря на инвалидность подсудимого. Он был задержан в зале суда и недавно переведен для отбывания наказания в витебскую колонию №3.


Ранее, 10 февраля, судья Андрей Бычило признал Николая Климовича виновным в распространении нацистской символики и оштрафовал его на 111 белорусских рублей.

В марте центр "Весна" и другие белорусские правозащитные организации причислили Климовича к осужденным по политическим мотивам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!