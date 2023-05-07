В Беларуси скончался политзаключенный Николай Климович

В белорусской колонии в воскресенье, 7 мая, умер политзаключенный Николай Климович, сообщил правозащитный центр "Весна". У 61-летнего Климовича была инвалидность второй группы из-за сердечного заболевания.

По данным правозащитников, блогер и общественный деятель из Пинска Климович был 28 февраля осужден на 1 год лишения свободы в колонии общего режима за размещенную в соцсети карикатуру на белорусского правителя Александра Лукашенко. Судья Андрей Бычила вынес такой приговор по предложению прокурора Ильи Гузаревича, несмотря на инвалидность подсудимого. Он был задержан в зале суда и недавно переведен для отбывания наказания в витебскую колонию №3.

У калоніі памёр палітвязень Мікалай Клімовіч

Яго асудзілі да года калоніі за карыкатуру на Лукашэнку. Такі прысуд вынес суддзя Андрэй Бычыла па прапанове пракурора Іллі Гузарэвіча, негледзячы на тое, што Мікалай меў інваліднасць II групы па сэрцу. pic.twitter.com/rWwD2JTtqr

— Viasna (@viasna96) May 7, 2023



Ранее, 10 февраля, судья Андрей Бычило признал Николая Климовича виновным в распространении нацистской символики и оштрафовал его на 111 белорусских рублей.

В марте центр "Весна" и другие белорусские правозащитные организации причислили Климовича к осужденным по политическим мотивам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!