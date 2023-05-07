Глава МАГАТЭ: Ситуация в районе ЗАЭС "потенциально опасна"

"Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция", - подчеркнул Рафаэль Гросси, говоря о текущей обстановке на ЗАЭС на фоне вывоза Россией людей из региона.

Обстановка в районе Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских войск, становится все менее предсказуемой и "потенциально опасной", предупредил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Как отмечается на сайте МАГАТЭ, Гросси получил информацию о начале вывоза Россией жителей Энергодара и в организации пристально следят за развитием событий в плане потенциального влияния на ядерную безопасность. При этом глава МАГАТЭ выразил глубокую обеспокоенность ростом напряженности и ухудшением условий, в которых находятся сотрудники крупнейшей в Европе АЭС и члены их семей.

"Эксперты МАГАТЭ на месте по-прежнему регулярно слышат звуки обстрелов, в том числе (они слышали их. - Ред.) в пятницу (5 мая. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе организации, обнародованном в субботу, 6 мая. "Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанные с ней последствиядля населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", - заявил Рафаэль Гросси, добавив, что МАГАТЭ продолжит настаивать на приверженности всех сторон достижению жизненно важной цели - обеспечения безопасности АЭС.

Эвакуация населения Запорожской области

В МАГАТЭ также указали, что в последние дни у ее экспертов не было возможности посетить ЗАЭС. Однако они получили информацию, что вывоз жителей Энергодара является частью более широкой операции по "эвакуации населения" Запорожской области, о которой российские представители объявили 5 мая.

Ранее бывший заместитель главного инженера ЗАЭС, назначенный РФ директором станции, Юрий Черничук заявил, что обслуживающий персонал не покидает ее и делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Все шесть реакторов Запорожской АЭС сейчас остановлены.

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