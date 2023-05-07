В Свердловской области загорелись склады с порохом

В региональном МЧС назвали лесной пожар причиной возгорания складов в поселке Первомайский с населением 400 человек. В Авиалесоохране не согласны с этой версией. Жителей поселка эвакуируют.

В поселке Первомайский Свердловской области загорелись два склада с порохом, сообщили вечером в субботу, 6 мая, экстренные службы региона. По данным областного управления МЧС, возгорание складских помещений произошло в результате перехода лесного пожара. Между тем собеседник агентства ТАСС указал, что огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох.

В результате ЧП никто не пострадал, отметили в МЧС. "Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня", - говорится в сообщении в Telegram-канале. К ликвидации пожара привлекли порядка 50 человек и 14 единиц техники.

Авиалесоохрана: Огонь движется от складов к лесу

Между тем в Авиалесоохране заявили, что лесной пожар не является причиной возгорания на складах. По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Свердловской области, огонь движется в лес со стороны складов, что зафиксировано системой видеонаблюдения, говорится в Telegram-канале ведомства.

Склады принадлежат компании "Гефест-М", которая занимается производством оружия, пишет ТАСС. Каждый склад вмещает до 20 тонн пороха.

В Режевском округе введен режим ЧС

На территории Режевского городского округа под Екатеринбургом, где горят склады, с 23.30 по местному времени (21.30 мск) введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава района Иван Карташов. Власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайский, в котором проживает около 400 человек.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ситуация с пожарами в регионе оценивается как критическая, в общей сложности огнем охвачены 20 тысяч гектаров территории. "Мы запросили федеральную помощь. С завтрашнего утра в области будут работать самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны. Нам также помогают другие регионы - Архангельская область, Красноярский край", - написал он в Telegram-канале.

Губернатор добавил, что штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать двух миллионов рублей, и власти региона намерены получить деньги с каждого нарушителя.

Эвакуация жителей из-за лесных пожаров

Ранее в этот же день из-за угрозы распространения лесных пожаров в регионе эвакуировали еще шесть населенных пунктов. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, в связи с ухудшением пожароопасной обстановки эвакуацию проводят в селе Мостовое, деревнях Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой. Покинуть территорию также попросили жителей ряда садоводческих товариществ под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.

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