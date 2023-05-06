ЧВК Вагнера в Бахмуте сменят кадыровцы

Создатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что 10 мая наемники этой ЧВК передадут свои позиции в Бахмуте чеченскому спецназу "Ахмат".

Позиции будут переданы 10 мая в 00.00 — "ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал", как заявил Пригожин в обращении, размещенном в телеграм-канале его пресс-службы.

Опубликована также фотографию его заявления, в котором он просит министра обороны Сергея Шойгу издать боевое распоряжение о передаче позиций ЧВК Вагнера подразделениям батальона "Ахмат".

5 мая Пригожин опубликовал видео, снятое на фоне большого количества тел убитых "вагнеровцев". Он обматерил министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова и возложил на них ответственность за гибель наемников, которые не получают достаточно снарядов. Спустя несколько часов он записал еще одно видео, где заявил, что 10 мая ЧВК Вагнера выйдет из Бахмута.

После этого президент Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале призвал стороны к примирению и предложил ввести в Бахмут бойцов батальона "Ахмат", если ЧВК Вагнера все-таки решит уходить.

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