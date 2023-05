В Лондоне состоится коронация Карла III

В Лондоне состоится коронация Карла III. Первая коронация в Англии за последние 70 лет. Королю Карлу предстоит носить корону Св. Эдуарда, украшенную 444 драгоценными камнями, не меньше часа. Эту корону носили многие британские монархи.

Утром в Лондоне был задержан Грэм Смит, лидер антимонархистского движения "Республика".

Накануне в беседе с Би-би-си он называл коронацию "традицией, которая ни для кого ничего не значит".

"Это не имеет конституционной ценности, это не требуется, и если бы мы этого не сделали, Карл все равно был бы королем", - говорил он.

Смит также возмущен "пышной церемонией". По его словам, это совершенно излишне, тем более, что коронации "каждый раз меняются в масштабе, размахе и содержании".

Как отмечают корреспонденты Би-би-си, работающие на месте событий, всего задержанных - шестеро, а лидеров антимонархистов Грэма Смита и Мэтта Тернбулла даже увели в наручниках.

На пути процессии выделены специальные места для публики, которая хочет лично видеть коронацию. Открыты они с шести часов утра.

Народ попросили до этого времени не приезжать и не собираться, хотя, скорее всего, самый стойкие провели ночь где-то поблизости, некоторые даже несколько ночей, причем в палатках.

По ходу процессии и в некоторых местах центрального Лондона установлены экраны, на которых коронация транслируется в прямом эфире. Для зрителей с ограниченной мобильностью установлены специальные места.

За порядком следит полиция и специальные стюарды, в задачу которых входит распределение зрителей по местам.

Честно говоря, смотреть коронацию по телевизору гораздо комфортнее, но ничто не заменит атмосферу улицы и чувство причастности к истории, которую дает личное присутствие.

Социологическая служба YouGov перед коронацией провела опрос, согласно которому 58% респондентов за то, чтобы Великобританией и дальше управлял монарх, 26% выступают за избираемого главу государства.

Наибольшей поддержкой монархия пользуется у людей старше 65 лет - 78% за монархию. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет за монархию только 32% респондентов, за избираемого лидера - 38%, но еще 30% вообще не определились.

В YouGov отмечают, что популярность членов королевской семьи достигала пика в 2011-2012 годах, в дни свадьбы принца Уильяма и Кейт и Бриллиантового юбилея королевы.

Однако скандалы последнего времени, особенно связанные с принцем Гарри и Меган Маркл значительно, на 10-20% уронили популярность королевской семьи.

Со вчерашнего дня на станциях лондонского метро начали звучать объявления, сделанные голосом короля Карла Третьего и королевы-консорта Камиллы.

Перед прибытием поезда они желают хороших коронационных выходных и строгими голосами произносят фразу, которую постоянно слышат все пассажиры метро и в обычные дни: Mind the gap between the train and the platform (в русском языке ей соответствует фраза "Будьте внимательнее при высадке и посадке на поезд").

Всего на церемонии будут присутствовать 2200 человек: политики из разных стран, знаменитости, члены королевских семей Европы, кавалеры Ордена Британской империи, члены локальных сообществ, а также талантливые ученики школ и университетов.

На церемонии ждут премьер-министра Риши Сунака и его предшественников - Лиз Трасс и Тони Блэра; лидера оппозиции Кира Стармера; нового премьер-министр Шотландии Хумзу Юсафа.

Прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, первая леди СЩА Джилл Байден, жена президента Украины Елена Зеленская, президент Польши Анджей Дуда, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Не званы на церемонию политики из России, Беларуси, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана.

При этом на коронацию позвали представителей Северной Кореи и Никарагуа - на дипломатическом уровне.

