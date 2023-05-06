Шойгу поручил "держать на особом контроле" поставки боеприпасов

Министерство обороны России сообщает в своем телеграм-канале, что его руководитель Сергей Шойгу поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову "держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой".

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обрушился с резкой критикой на Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова за недостаток боеприпасов, который его подразделения испытывают в районе Бахмута.

В ночь на пятницу Пригожин опубликовал несколько роликов (в одном из них он фигурирует рядом с трупами погибших "вагнеровцев"), в которых он с применением нецензурной лексики обвиняет министра обороны и главу генштаба в недостаточных поставках ЧВК "Вагнер" боеприпасов. По словам Пригожина, это приводит к резкому увеличению числа погибших.

Пригожин также заявил, что силы ЧВК "Вагнер" будут выведены из Бахмута 10 мая.

В последнем сообщении минобороны название ЧВК "Вагнер" или фамилия Пригожина не упоминаются.

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