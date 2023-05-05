Россия эвакуирует прифронтовые села в оккупированной Запорожской области

Назначенный Россией глава аннексированной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил, что из 18 прифронтовых населенных пунктов частично вывезут жителей.

По его словам, из городов и сел "принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений".

Жителей станут вывозить из следующих населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Несмотря на то, что Россия формально аннексировала Запорожскую область Украины, российские военные контролируют лишь около 80% региона. Вооруженным силам России удалось оккупировать Энергодар, Мелитополь и Бердянск. Административный центр региона, город Запорожье, остался под контролем Украины.

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