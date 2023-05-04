США опровергли свою причастность к "атаке беспилотниками" Кремля

В Белом доме назвали "нелепыми" обвинения Москвы в причастности Вашингтона к удару дронов по Кремлю. С таким заявлением выступил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Соединенные Штаты никакого отношения к этому не имеют. Мы даже точно не знаем, что там произошло. Но я могу вас заверить, что США никак к этому не причастны. Песков просто лжет, вот и все", - сказал Кирби.

Ранее Кремль устами пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова обвинил США в атаке беспилотников по кремлевской резиденции Владимира Путина.

"Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны абсолютно. Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях и терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне. А Киев уже исполняет то, что ему говорят делать. Мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне и потом доводят эти цели до Киева с тем, чтобы Киев исполнял. И каждый раз Киеву дают право в выборе средств", - сказал Песков.

Поначалу российские власти обвинили в атаке Украину. Украинские власти отвергают обвинения.

Аналитики американского Института изучения войны в свою очередь склоняются к версии, что "атака дронов на Кремль" является инсценировкой.

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