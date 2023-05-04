В Ростовской области и на Кубани произошли взрывы на НПЗ

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области в ночь на 4 мая взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, дрон врезался в строящуюся конструкцию межцеховой эстакады. Возникший в результате взрыва пожар был потушен службами предприятия. Жертв и пострадавших нет. Голубев оценил ущерб как незначительный.

Новошахтинский завод уже подвергался атаке беспилотников в июне 2022 года. Тогда в результате взрыва возник пожар площадью 50 квадратных метров.

Ещё один пожар произошёл в Краснодарском крае. Там - предположительно из-за падения беспилотника - загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. К утру пожар был потушен. По данным "Базы", всего в атаке участвовали четыре беспилотника.

В Ставрополе на территории рядом с заводом "Евробетон" загорелись бочки с мазутом. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. О причинах пожара не сообщается.

Накануне в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами на базе компании "Таманьнефтегаз". Инцидент произошел в поселке Волна, рядом с ним находится порт Тамань, а также нефтеналивной терминал и хранилище. Причиной пожара стало падение беспилотника, об этом со ссылкой на анонимный источник сообщило госагентство ТАСС, а также несколько телеграм-каналов. Местные власти причины возгорания не комментируют.

29 апреля в Севастополе в аннексированном Россией Крыму после взрыва загорелись несколько резервуаров с топливом. Назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев заявил, что территория нефтехранилища в Казачьей бухте была атакована беспилотными летательными аппаратами.

После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты в аннексированном Крыму и на территории России. В феврале 2023 года после удара беспилотниками загорелась нефтебаза в Туапсе, в ноябре 2022 года дроны атаковали нефтехранилища в Брянской и в Орловской областях.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!