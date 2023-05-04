ISW: Россия могла инсценировать атаку дронов на Кремль

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к версии, что российская сторона инсценировала атаку беспилотников на Кремль в попытке создать условия для более широкой мобилизации общества.

В своем отчете ISW называет маловероятным тот факт, что беспилотники могли бы преодолеть несколько эшелонов систем ПВО, установленных в Москве. Подозрение вызывает и относительно хорошая съемка взрыва дронов над Кремлем. "Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, чтобы его предполагаемые политические последствия перевешивали конфуз", - считают в ISW.

Таким образом Кремль намерен усилить информационную кампанию по изображению войны в Украине в качестве прямой экзистенциальной угрозы России, заключают аналитики.

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