Война России с Украиной: США оценили российские потери в 20 тыс. убитыми с декабря. Насколько верны эти сведения?

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки, что на войне в Украине за последние пять месяцев погибли более 20 тыс. российских военных, а еще 80 тыс. получили ранения. По его словам, значительная часть этих потерь приходится на битву за Бахмут, а половина погибших с декабря 2022 года были наемниками ЧВК "Вагнер", которые сражаются в районе этого города в Донецкой области.

По оценкам Кирби, наступательная операция России на Донбассе закончились провалом. "Попытка России осуществить наступление на Донбассе в основном через Бахмут провалилась", - заявил представитель Белого дома.

"Цена этих попыток, в особенности в Бахмуте, была просто невероятно высокой", - сказал при этом Кирби. Он заявил, что в результате Россия "истощила свои военные запасы и вооруженные силы" - при том, что "обстрелы и бои в Бахмуте шли задолго до декабря".

"Но по нашим подсчетам, только с декабря число потерь России составило более 100 тыс. человек, в том числе более 20 тыс. убитыми, - заявил представитель Совета национальной безопасности США. - Почти половина [погибших] - "вагнеровцы", большинство из которых были российскими заключенными, брошенными на битву в Бахмуте без достаточного боевого опыта, боевой подготовки, боевого командования и какого-либо подобия организационного и командного порядка".

Кирби не стал уточнять, на основании каких данных и по какой методике была сделана эта оценка.

Назвать американскую оценку украинских потерь Кирби тоже отказался. "Они здесь жертвы, Россия - агрессор", - цитирует его AFP. По словам чиновника, Белый дом не будет обнародовать информацию, которая осложняет положение Украины и ее армии.

В недавно попавших в прессу секретных документах Пентагона было сказано, что по состоянию на 1 марта общие потери России на войне убитыми оценивались от 35 тыс. до 43,5 тысяч, а Украины - 16 тыс. -17 тысяч. Достоверность этих документов окончательно не подтверждена.

Директор российской программы в Центре военно-морского анализа США Майкл Кофман предполагает в своем твиттере, что российские потери, о которых говорит Кирби, - это "верхний порог спектра оценок", а его нижний порог, вероятно, составляет около 80-85% от названной Белым домом цифры.

Что нужно знать об оценках погибших

Ольга Ившина, Русская служба Би-би-си

Те тенденции, о которых в понедельник заявил Вашингтон, мы описывали еще с начала февраля. Именно тогда Би-би-си совместно с "Медиазоной" (объявлена властями России иноагентом) и командой волонтеров впервые отметили резкий рост потерь. Еженедельное число подтвержденных смертей стало в три, а иногда и в четыре раза превышать средние еженедельные показатели 2022 года.

Тогда же наметился тренд на резкий рост числа потерь среди заключенных, завербованных на войну ЧВК "Вагнер". В феврале-марте по всей России появились новые кладбища, где массово хоронят погибших заключенных. Сейчас таких погостов семь, на них захоронено более 1200 человек. При этом родственников многих погибших не извещали о смерти и захоронении их близких.

Наши цифры, собранные на основе открытых данных, показывают, что более 9000 установленных нами российских военных погибли после 1 декабря 2022 года. В их числе - более 1300 мобилизованных и более 2300 осужденных.

Мы всегда отмечаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 13 месяцев.

С учетом этой поправки, число российских военных, погибших с декабря 2022 года, действительно может составлять около 20 000 человек.

В отличие от оценок Вашингтона и Лондона, наш список ведется на основе открытых источников. О каждом учтенном нами погибшем мы знаем много дополнительной информации: например, где именно он служил, в каком звании, сколько ему было лет. Поэтому мы в нашем разборе мы отметили еще несколько важных тенденций, о которых не говорится в заявлениях США.

Например, сейчас люди, которые до начала вторжения в Украину жили и работали "на гражданке", сейчас составляют треть всех потерь российской армии. Война также существенно изменила состав офицерского корпуса России и самых элитных подразделений армии и Росгвардии.

Долгая битва за Бахмут

Битва за Бахмут - город, где до войны жили около 70 тыс. человек, продолжается уже несколько месяцев, в течение которых российским силам удалось взять город в полуокружение и завоевать значительную часть городских кварталов. В городе идут кровопролитные уличные бои, многие здания разрушены.

При этом окружить украинские войска в Бахмуте Россия так и не смогла - они по-прежнему имеют возможность доставлять сюда пополнение и боеприпасы, хотя дорога, по которой осуществляется снабжение бахмутской группировки, простреливается.

В течение последних месяцев некоторые западные эксперты ставили под сомнение решение украинского руководства всеми силами удерживать Бахмут. Скептики говорили, что ВСУ тратит в этом районе ценные боеприпасы и живую силу, которые могут понадобиться во время ожидаемого контрнаступления.

Однако украинские власти настаивают, что Бахмут важно удерживать, поскольку взятие города может открыть возможность для российского наступления на другие города Донбасса, которые находятся под контролем Украины, в том числе Славянск и Краматорск.

Кроме того, часть западных обозревателей считает, что Украине выгодно как можно дольше продолжать битву за Бахмут, поскольку армия РФ теряет здесь свои наиболее боеспособные части и технику, а число этих потерь превышает украинские. Кроме того, в этот район стянуты значительные российские силы, которые могли бы использоваться для защиты или наступления на других направлениях, более важных со стратегической точки зрения.

По оценке Кирби, "в конечном счете, попытки России наступать [в районе Бахмута] обернулись против нее после нескольких месяцев боев и невероятно больших потерь".

Какие еще есть оценки?

Дать независимую оценку российских потерь в районе Бахмута крайне сложно. Однако украинский генеральный штаб и западные эксперты постоянно оценивают российские потери на этом участке в тысячи человек.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не скрывал тяжелые потери своих бойцов; на кладбищах "Вагнера" в разных уголках России уже сотни могил, причем там хоронят, как следует из материалов СМИ, тех погибших, чьих родственников компания не нашла.

Сослаться на официальную статистику также невозможно: Россия последний раз называла число погибших в сентябре. Тогда министр обороны Сергей Шойгу сообщил о 5937 погибших во время войны в Украине. Уже в это время эта цифра выглядела заниженной; его слова также могли относиться только к военнослужащим Минобороны, тогда как в войне участвовали и другие силовые ведомства и неофициальные формирования.

Русская служба Би-би-си совместно с партнерами подсчитывает погибших, чьи имена стали известны из открытых источников. Последние данные такого подсчета мы публиковали 28 апреля: тогда было известно 21700 имен. Из них 2200 приходилось на добровольцев и 1312 - на ЧВК. Все эти цифры заведомо не отражают общее количество погибших.

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