Умер российский модельер Валентин Юдашкин

Российский модельер Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет. Об этом Первому каналу сообщила его Марина Юдашкина.

"В последние годы он боролся с тяжелой болезнью", — пишет телеканал.

У Юдашкина было онкологическое заболевание.

Валентин Юдашкин родился в подмосковном поселке Баковка 14 октября 1963 года. В 1986 году он окончил Московский индустриальный техникум, с отличием защитив два диплома «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». Первая коллекция Юдашкина «Фаберже» была представлена на Неделе высокой моды в Париже в 1991 году. В 1990-е Юдашкин создал Дом моды своего имени, открыв сеть фирменных бутиков. Юдашкин создавал костюмы для олимпийских сборных России (1994, 1996), мужской и женской сборных России по футболу (1999), а также разработал военную форму по заказу Минобороны РФ (2008).

Юдашкину присвоено звание народного художника РФ, заслуженного деятеля искусств РФ, модельер награжден орденом Почета и орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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