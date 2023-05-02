"Совершенно очевидно, что определенная смена тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения", — цитирует его слова "РБК-Украина".

По мнению Подоляка, подобной сменой тактики Минобороны РФ преследует несколько целей. В частности, российские военные хотят спровоцировать определенные реакции в Украине, которые могут ускорить контрнаступление — чтобы ВСУ не занимались подготовкой к нему, а быстрее пошли в атаку.

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Также, считает Подоляк, Москва пытается повлиять на жителей западных стран, которые под впечатлением от убийств мирных украинцев могут начать требовать срочных переговоров.

"Третья причина — они хотят понять, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо или нет", — добавил представитель офиса президента Украины.

В ночь на 1 мая российские войска нанесли очередной ракетный удар по Украине. Командование ВСУ заявляло, что сбило 15 из 18 ракет. В результате обстрела Павлограда в Днепропетровской области погибли два человека и еще 40 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Повреждены десятки жилых домов.

В ночь на 28 апреля российская армия нанесла ракетный удар по городам в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях. По данным ВСУ, из 23 ракет 21 была сбита. В результате попадания ракеты в многоэтажный жилой дом в Умани погибли 23 человека, в том числе шестеро детей.

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