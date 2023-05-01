Контрнаступление Украины. Эксперты о слабых местах армии РФ

Вооруженные силы РФ, вторгнувшиеся в Украину в феврале 2022 года, с декабря прошлого гда возводят масштабные оборонительные сооружения вдоль всей линии фронта. На спутниковых снимках видно, что российские войска окапываются в ключевых стратегических точках, в том числе на оккупированных украинских территориях, готовясь к контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Британская разведка назвала построенные Россией оборонительные сооружения "одними из самых масштабных, каких не было в мире за многие десятилетия".

С ноября 2022 года в приграничных районах России и на юге и востоке Украины появились тысячи новых оборонительных позиций - траншеи, противотранспортные заграждения и окопы на протяжении сотен километров, пишет агентство Reuters, которое проанализировало тысячи свежих спутниковых снимков.

Россия сделала вывод из прошлогоднего успешного контрнаступления Украины в Харьковской области и видит в подготовленной обороне лучший шанс предотвратить свое решающее поражение, считает старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) из Филадельфии Роб Ли. "После харьковского наступления Россия осознала, что поражение возможно - они могут потерять территорию. Я думаю, это было осознанием того, что Украина может проводить наступательные операции", - констатирует он.

Какие оборонительные сооружения строят российские военные

Самый распространенный и простой в возведении тип оборонительного сооружения - это траншеи - боевые позиции, вырытые на глубину примерно человеческого роста с передней стенкой, укрепленной мешками с песком или камнями.

Очевидная функция траншей - защита пехоты от пуль, осколков и артиллерийских обстрелов. Российские военные оборудовали множество таких позиций вдоль ключевых, по мнению их командования, дорог и у стратегических городов, сказал Reuters аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, изучивший спутниковые снимки.

Другой тип российских оборонительных сооружений, которые видны со спутников, - это препятствия для тяжелой техники ВСУ, различные противотанковые ежи, рвы и бетонные блоки, построенные по образцу так называемых "зубов дракона" времен Второй мировой войны, пишет Reuters. Кроме того, российские силы, по мнению аналитиков, подготовили минные поля, которые могут значительно усложнить работу тяжелой техники ВСУ.

Вероятные места удара ВСУ

Расположение крупнейших оборонительных сооружений может указывать на районы, которые российское командование считает самым вероятным местом для удара ВСУ. Российские позиции наиболее сконцентрированы вблизи линии фронта в юго-восточной части Запорожской области, на востоке Украины и в районе перешейка, соединяющего аннексированный Крым с остальной Украиной. Как отмечает генерал-майор австралийской армии в отставке и боевой инженер Мик Райан, российские военные, судя по всему, считают наиболее вероятным и опасным местом юг Украины, особенно Запорожье.

"Это не постоянное, стационарное, но тем не менее довольно серьезное укрепление, которое строилось в течение полугода. Даже при российских масштабах строительства они не могут перекрыть всю линию фронта. Оборона строится очаговая", - делится своей оценкой украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, отмечая, что, например, восточнее Мелитополя сеть дорог практически не перекрыта оборонительными сооружениями.

Russian forces in Ukraine have constructed a network of trenches along the left bank of the Dnipro River. Check out a map and more imagery of Russia's defensive lines here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/2TxfAmSNYi — Brady Africk (@bradyafr) April 25, 2023



Задача этих укреплений на тактическом и оперативном уровнях, вероятно, заключается не столько в сдерживании сил ВСУ на всей линии фронта, сколько в навязывании более высокой цены за определенное количество возвращенных украинских территорий, рассуждает Никлас Мазур из Центра исследований в сфере безопасности университета ETH в Цюрихе.

Укрепления сглаживают слабые стороны сил РФ

"Укрепления добавляют степень предсказуемости и структурируют будущие операции. Это смягчает слабые стороны России, поскольку ВСУ, как правило, лучше действуют в условиях импровизации и изменчивых военных ситуаций", - продолжает Мазур.

Роб Ли из Института исследований внешней политики отмечает, что сосредоточение сил на определенном участке фронта могло бы дать ВСУ преимущество и позволить продвинуться вглубь оккупированной Россией территории. Это, в свою очередь, может разрушить другие оборонительные линии и привести к более широкому прорыву.

На спутниковых снимках пока не видно расположения российской артиллерии, которая займет позиции непосредственно перед началом боевых действий, отмечает Жданов. Еще один важный фактор - российская авиация, которая из-за украинской ПВО редко участвует в операциях в небе над Украиной. "Важна будет насыщенность наступающих сил ВСУ тактическими средствами ПВО, которые непосредственно защищают войска. За ними будут перемещаться ПВО оперативно-тактического уровня, которые будут прикрывать уже целые районы. Это очень серьезный фактор, который надо учитывать", - предупреждает Жданов.

Хотя все аналитики признают, что российские укрепления в оккупированных районах Украины могут затруднить крупный прорыв ВСУ, его исход зависит не только от одних лишь сооружений. Привязка к укрепленным районам делает российские силы более предсказуемыми, поскольку ВСУ будут известны их позиции, отмечает Никлас Мазур.

"Самый главный момент в этой обороне: как бы ты ни закапывался, ни укреплялся, все равно все будет зависеть от солдата. Его желания защищать этот рубеж, морально-психологического состояния и настроя", - подчеркивает Жданов. Аналитик напоминает, что во время российской оккупации Херсона военные РФ тоже почти полгода строили оборонительные сооружения, везли готовые железобетонные конструкции для долговременных огневых точек и создали три линии обороны перед городом, который был освобожден ВСУ.

Классические укрепления в условиях современной войны

"Цель Украины должна заключаться в том, чтобы вызвать паралич в российском военном руководстве и панику среди российских рядовых. Неосязаемые факторы, такие как тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух, вероятно, будут иметь решающее значение в первые 24 часа наступления", - говорит CNN британский специалист по современным войнам Франц-Стефан Гади.

По словам Жданова, в условиях современной войны наступательные действия будут вестись малочисленными высокоманевренными группировками. Это было видно во время освобождения Украиной Харьковской области, когда высокомобильные группы прорывались в бреши между обороной, окопами и не ввязывались в бой, напоминает эксперт. "Они будут обеспечивать создание хаоса и паники среди противника, а уже добивать будут рейдовые отряды основных сил", - рассуждает Жданов.

Какую роль сыграет западная военная помощь

По словам Роба Ли из Исследовательского института внешней политики, для освобождения территорий украинские танки и другая бронетехника должны слажено действовать вместе с инженерами, артиллерией и даже авиацией, чтобы преодолевать эшелонированную оборону, и недавние поставки западного военного снаряжения призваны помочь ВСУ в этом.

Жданов среди поставленной техники, влияющей на ход контрнаступления, выделяет американские системы дистанционного разминирования M58 MICLIC (Mine Clearing Line Charge) и поставляемую Германией инженерную спецтехнику - танковые мостоукладчики Biber для преодоления небольших препятствий и инженерные машины разграждения Dachs. Кроме того, переданные Украине танки и бронемашины зачастую оборудуются тралами для преодоления минных полей, напоминает Жданов.

Ключевым элементом западной поддержки станет способность ВСУ действовать в общевойсковых группах - эффективно объединять все роды войск в ключевых точках боя, подчеркивает Мазур. Решающее значение будет иметь как поставляемая техника с боеприпасами, так и постоянная разведывательная поддержка, заключает аналитик.

По словам генерал-майора австралийской армии в отставке Мика Райана, грамотное планирование со стороны Украины может оказаться даже более ценным, чем западное вооружение. "Самая важная помощь, которую они получили, - это не столько техника, сколько обучение личного состава батальона, бригады и высшего звена этим очень сложным общевойсковым действиям. Это самая сложная наземная операция, которую вы можете провести", - объясняет он.

"Мы раньше никогда не видели наступлений ВСУ на настолько укрепленные позиции РФ. Предыдущие контрнаступления велись против ослабленных, рассредоточенных российских войск. Нынешняя ситуация совершенно другая", - предупреждает Никлас Мазур из Центра исследований в сфере безопасности университета ETH в Цюрихе.

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