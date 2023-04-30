В Техасе расширяют радиус поиска застрелившего пятерых

В Техасе расширяют с 10 до 20 миль (с 16 до 32 км) радиус поиска мужчины, подозреваемого в вооруженном нападении, жертвами которого стали пять его соседей, в том числе восьмилетний мальчик. Об этом сообщает в воскресенье, 30 апреля, информагентство AP со ссылкой на шерифа техасского округа Сан-Джакито.

Трагедия произошла в пригороде Кливленда в ночь с 28 на 29 апреля. Сообщается, что соседи попросили мужчину, стрелявшего из полуавтоматической штурмовой винтовки AR-15 у себя во дворе, перестать шуметь, поскольку это мешает им спать. После этого он ворвался к ним в дом и начал стрелять в помещении.

Полиция установила личность нападавшего. Предположительно, им является 38-летний Франциско О. По данным шерифа, мужчина был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и может быть по-прежнему вооружен. Поиски преступника ведутся с помощью беспилотных летательных аппаратов и специально обученных собак.

Случаи стрельбы с жертвами в США

Жертвой нападения, как сообщается, стала семья из Гондураса. Ее члены были в возрасте от 8 лет до 31 года. Все погибшие получили ранения в голову. Всего в доме находились 10 человек, однако другие пятеро не пострадали.

Как рассказал один из жителей района, многие из его соседей по улице "выпивают по пятницам после работы", а потом начинают стрелять у себя во дворе. Поэтому звуки выстрелов 28 апреля не вызвали у него подозрений.

По данным AP, с 1 января в США было зафиксировано как минимум 18 случаев стрельбы, жертвами которых стали по меньшей мере четыре человека. Указывается, что причинами подобных происшествий являются чаще всего самоубийства, домашнее насилие; месть членов преступных банд; стрельба в школах и конфликты на рабочем месте.

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