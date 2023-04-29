Зеленский: эта война может продлиться годы или даже десятилетия

Президент Украины Владимир Зеленский дал в Киеве большое интервью журналистам скандинавских СМИ. Он поделился своими мыслями о российской агрессии, ожиданиях от украинского контрнаступления, значении современных самолетов Hornet и F-16 во время боевых действий, июльском саммите НАТО, а также о деоккупации Крыма и цене, которую придется заплатить за это Украине.

"Война в Украине не может закончиться так, как Вторая мировая закончилась для Финляндии": с таким заголовком вышло в субботу интервью в финском издании Yle.

Финляндия уступила территорию России, потеряла много жизней своих граждан, а другие страны не помогали бороться с Россией, которая завоевывала скандинавскую страну, сказал Зеленский.

Он находит это "оскорбительным и несправедливым", но за нынешнюю поддержку Украине поблагодарил страны Северной Европы.

Несмотря на свои надежды на успех предстоящего украинского контрнаступления, Зеленский предупредил, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями.

Зеленский напомнил, что Украина ждет помощи от Финляндии, в частности рассчитывает на ПВО.

Что еще сказал Зеленский:

Президент отметил, что для передачи истребителей Украине нужно разрешение США, они производят боевые самолеты, но пока не одобрили их поставки Украине.

Зеленский подтвердил, что Украина планирует контрнаступление и собирается вернуть Крым, но успех операций зависит от поставок западного оружия."Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение", - сказал президент.

Он отметил, что никаких переговоров с нынешним российским президентом быть не может. "С этим человеком, президентом Путиным, на сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист", - сказал Зеленский.

Зеленский также рассказал о своем душевном состоянии и стойкости, отметив, что просто так отдохнуть от войны он не может. "Я переживаю все трагедии. Я не имею права говорить, что мы привыкли к войне", - сказал он.

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