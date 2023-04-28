Учительницу в Чехии будут судить за распространение российской дезинформации об Украине

Бывшая чешская школьная учительница Мартина Беднарова предстанет перед судом по обвинению в оправдании геноцида. Она, согласно заключению прокуратуры, пересказывала на уроках российскую ложь о войне в Украине.

Как сообщила чешская газета Pravo, согласно переданному в суд обвнительному заключению, Мартина Беднарова на уроке в апреле 2022-го года убеждала своих 13-14-летних учеников, в частности, в том, что украинские военные открыто исповедуют неонацизм, сдирают кожу с русскоязычных жителей страны, в том числе с детей, и сжигают их заживо.

Кроме того, Беднарова говорила, что в столице Украины Киеве "нет войны". В доказательство этих слов она заявила своим 13-летним и 14-летним ученикам, что видела кадры с киевских веб-камер, которые демонстрируют, что в городе нет боев.

В самом Киеве бои были только в самые первые дни войны, но тяжелые сражения шли в его пригородах, а кроме того, столица подвергалась ракетным ударам.

Когда некоторые ученики стали возражать учительнице и говорить, что по чешскому телевидению показывали кадры с горящими домами в Киеве, Беднарова рекомендовала им получать информацию из других источников и заявила, что чешское телевидение принадлежит бизнесмену и филантропу Джорджу Соросу (что тоже не соответствует действительности), добавив: "мы же знаем, перед кем он [Сорос] отчитывается".

Американский миллиардер венгерского происхождения Джордж Сорос финансово поддерживает продвижение либеральных ценностей во всем мире и потому является одной из любимых мишеней у конспирологов и борцов с влиянием США и либерализмом.

Один из учеников тайно записал высказывания учительницы на уроке и дал послушать эту запись своим родителям. Последние обратились в школу, после чего Беднарова была уволена за грубое нарушение правил поведения. Учительница пыталась оспорить увольнение в суде, но проиграла.

Как сообщает Pravo, прокуратура предъявила Беднаровой обвинение по статье об отрицании или одобрении геноцида. Если ее признают виновной, ей грозят от полугода до трех лет заключения.

Пересмотр границ свободы слова



По данным Pravo, Беднарова отвергает обвинения и утверждает, что рассказывала своим ученикам о реальных фактах. Кроме того, она говорит, что ученик записал лишь 18 минут из 45-минутной дискуссии, и ее слова оказались вырванными из контекста.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Праге Роб Кэмерон, война, развязанная Россией против Украины, и сопровождающая эту агрессию пропагандистская кампания толкают Чехию к пересмотру границ свободы слова, и дело против Беднаровой — уже не первый подобный случай в стране.

В частности, совсем недавно, в апреле, житель Чехии получил шесть месяцев заключения условно, штраф и запрет на год приезжать в Прагу за то, что он пришел на антиправительственную демонстрацию с символом "Z" и нашивкой ЧВК "Вагнер". Приговор этому человеку был вынесен по той же статье, по которой предъявлены обвинения Беднаровой.

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