По его данным, в ночь на 27 апреля российские войска выпустили по городу четыре ракеты типа "Калибр". Среди пострадавших один ребенок.
В результате удара разрушен частный дом, повреждены жилая многоэтажка и историческое здание.
Информацию об обстреле Николаева подтверждает оперативное командование "Юг". Спикер ведомства Владислав Назаров опубликовал в телеграме фото последствий ракетного удара.
По данным руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, удар по Николаеву был нанесен из акватории Черного моря.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Николаеву так: "Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны — террор и уничтожение украинцев и всего украинского".
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