Российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву. Есть погибший и раненые

По крайней мере один человек погиб и еще 23 получили ранения в результате ракетного удара по городу Николаев, сообщил глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

По его данным, в ночь на 27 апреля российские войска выпустили по городу четыре ракеты типа "Калибр". Среди пострадавших один ребенок.

В результате удара разрушен частный дом, повреждены жилая многоэтажка и историческое здание.

Информацию об обстреле Николаева подтверждает оперативное командование "Юг". Спикер ведомства Владислав Назаров опубликовал в телеграме фото последствий ракетного удара.

По данным руководителя пресс-центра оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, удар по Николаеву был нанесен из акватории Черного моря.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар по Николаеву так: "Страна-оккупант ни на день не перестает доказывать, что основная цель этой войны — террор и уничтожение украинцев и всего украинского".

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