В Италии отметили День освобождения от фашизма: премьер Джорджа Мелони приняла участие в церемонии. Почему это важно

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приняла участие в торжественной церемонии возложения венков в честь Дня национального освобождения Италии, приуроченного к окончанию нацистской оккупации в 1945 году.

Как правило, этот день объединяет всех итальянцев, вне зависимости от их политических пристрастий. Тем не менее, в этом году он оказался несколько необычным: впервые со времен Второй мировой войны Италию возглавляет правая партия "Братья Италии", основатели которой являются потомками, хотя и не полными последователями, Национального альянса — партии, основанной сторонниками фашистского диктатора Бенито Муссолини в 1945 году, вскоре после его смерти.

Однако Джорджа Мелони после победы на выборах старается дистанцироваться от политических корней возглавляемой ею партии. В открытом письме, опубликованным в газете Corriere della Sera, премьер-министр подчеркнула, что у ее партии нет никакой ностальгии по прошлому, и что обвинение в симпатиях к фашизму используется "в качестве инструмента делигитимации любого политического оппонента, как своего рода оружие массового исключения (из политического процесса)".

Мелони также подчеркнула, что в сегодняшнем мире "автократии пытаются наступать на демократии и становятся все более и более агрессивными и угрожающими".

"Италия сделала свой выбор, и это очевидный выбор. Мы на стороне свободы и демократии, без всяких "но" и "если", и это лучший способ поддержать главную идею 25 апреля. Потому что с российским вторжением в Украину наша свобода снова в опасности", — заключила премьер-министр Италии.

Письмо Джорджи Мелони было опубликовано на следующий день после того, как ANPI, группа, представляющая бывших партизан военного времени, призвала ее категорически отмежеваться от фашизма. Этот призыв последовал вскоре после того, как спикер парламента Иньяцио Ла Русса заявил несклько дней назад: "В итальянской конституции нет упоминания об антифашизме".

Ла Русса является членом той же партии и отличается своими противоречивыми высказываниями.

Два месяца назад в интервью телеканалу RAI 2 он, отвечая на вопрос ведущей программы Belve Франчески Фаньяни, сказал, что был бы разочарован, если бы его сын оказался геем.

"Как гетеросексуальный мужчина, я хотел бы, чтобы мой сын был таким же как я", — пояснил он. Там же он заявил: "Эстетический уровень женщин правого политического спектра понизился, зато их политические качества повысились".

При этом, выступая на конференции председателей парламентов стран-членов ЕС в Праге 25 апреля, тот же Ла Русса без экивоков поддержал Украину: "Чтобы призрак нелиберальных режимов снова не ограничил наши свободы, прежде всего государства должны полностью сотрудничать друг с другом и друг друга уважать, начиная с уважения национальных границ".

"Украинский народ не одинок в борьбе против России за независимость и территориальную целостность", — подчеркнул он, добавив, что с Украиной солидарны и он сам, и весь итальянский народ.

Однако обвинения в симпатии к фашистскому прошлому Италии, выдвигаемые против Иньяцио ла Руссы, не новы.

В 2018 году он показывал журналистам свой дом, демонстрируя бюсты Бенито Муссолини и коллекцию предметов, связанных с итальянским фашизмом. Сравнительно недавно он сказал, что не намерен выкидывать бюст Муссолини, потому что получил его в подарок от своего отца.

Какие бы споры ни велись по поводу Ла Руссо и истоков партии "Братья Италии", факт остается фактом: Джорджа Мелони действительно возглавляет самое правое правительство страны со времен Второй мировой войны.

Когда ей было 19, г-жа Мелони сказала французскому телевидению: "Я думаю, что Муссолини был хорошим политиком. Все, что он делал, он делал для Италии. Таких политиков за последние 50 лет у нас просто не было".

Став лидером Италии полгода назад, она не преминула воспользоваться любой возможностью, чтобы продемонстрировать, что является надежным и разумным европейским лидером. Многих европейцев, удивила ее взвешенная позиция по целому ряду вопросов — от бюджета страны до поддержки НАТО и Украины.

Правда, не все члены ее партии проявляют такую же политическую уравновешенность. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида (внучатый племянник знаменитой киноактрисы Джины Лоллобриджиды), который не только является близким союзником Мелони, но и женат на ее сестре, заявил, что "итальянцам грозит этническая замена".

Речь шла о серьезном демографическом кризисе, с которым столкнулась Италия: в прошлом году у нее оказался один из самых низких уровней рождаемости в мире: менее 400 тысяч детей. При этом значительное число рождений пришлось на некоренных итальянцев.

Формулировка "этническая замена", использованная Лоллобриджидой, перекликается с расистской ультраправой теорией заговора "Великого замещения", согласно которой существует некий секретный план по замене белых людей за счет иммиграции.

Против правительства Мелони выступают не только политические противники, но и ветераны антифашистского движения. День освобождения знаменует не только конец фашистского режима, но и победу противостоявшего ему партизанского движения сопротивления.

Национальная ассоциация партизан Италии недавно раскритиковала Мелони за то, что она заявила, что жертвы нацистской резни 1944 года на окраине Рима в Ардеатинских пещерах были убиты "просто потому, что они были итальянцами". По их словам, убитые были прежде всего антифашистами, бойцами сопротивления и политическими оппонентами Муссолини. Кроме того, среди них было много евреев.

Во вторник, когда звучал национальный гимн, премьер-министр и спикер Сената присоединились к президенту Серджо Маттарелле у Алтаря отечества. День национального освобождения считается и днем национального единства, но если премьер-министр действительно хочет, чтобы он стал началом "новой национальной гармонии", ей еще придется немало для этого сделать.

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