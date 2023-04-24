Кулеба: нет рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные западные самолеты

Украина защищает Европу и предоставление американских истребителей F-16 станет инвестицией десятилетия в безопасность континента. Нет рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, сказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

“Нет рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитником Европы. Предоставление Украине самолетов F-16 станет наилучшей инвестицией текущего десятилетия в безопасность Европейского континента”, - подчеркнул Кулеба.

Министр убежден, что страны Евросоюза способны играть ведущую роль в принятии решения о предоставлении Украине современной боевой авиации и продемонстрировать таким образом свое стратегическое лидерство, передает пресс-служба украинского МИДа.

“Необходимо как можно быстрее приступить к обучению украинских пилотов на самолетах западного типа, чтобы на момент их предоставления мы сразу могли их применять. Это будет спасать жизнь наших солдат и гражданских и гарантировать превосходство Украины над врагом в воздухе”, - отметил министр.

Министр подчеркнул, что предоставление Украине F-16 и интеграция противовоздушной и противоракетной обороны Украины и соседних стран ЕС завершит формирование инфраструктуры мирного европейского неба.

Отметим, Украина просит предоставить ей американские истребители четвертого поколения F-16. Это - многоцелевые самолеты, способные выполнять роль как истребителя для ведения воздушного боя, так и бомбардировщика. Европейские страны не могут передать их самостоятельно, поскольку для этого нужно разрешение страны-производителя, США.

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