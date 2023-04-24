WP: Украина собиралась нанести удары по Москве в годовщину начала войны

Вооруженные силы Украины планировали нанести удары по Москве в годовщину начала войны, 24 февраля 2023 года, но не сделали этого по просьбе Вашингтона, утверждает американская газета Washington Post, ссылаясь на утекшие документы Пентагона.

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, как говорилось в одном из отчетов, поручил одному из своих подчиненных "подготовиться к массированным ударам 24 февраля… всем, чем располагает ГУР".

22 февраля, за два дня до годовщины начала войны, ЦРУ распространило новый секретный документ, в котором говорилось, что ГУР "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве.

В документах не уточняется, кто именно выступил против ударов и почему украинские чиновники передумали.

Однако, как отмечает Washington Post, эта история представляет собой конкретный пример напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Украина, стремясь перенести военные действия на территорию России, иногда сталкивается с ограничениями, накладываемыми США, чтобы избежать прямого конфликта с Москвой.

Кроме того, как пишет газета, Буданов, похоже, в курсе, что стал объектом слежки. Во время его прошлых интервью журналистам Washington Post в штаб-квартире ГУР, он включал музыку или статический шум.

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