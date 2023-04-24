Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, как говорилось в одном из отчетов, поручил одному из своих подчиненных "подготовиться к массированным ударам 24 февраля… всем, чем располагает ГУР".
22 февраля, за два дня до годовщины начала войны, ЦРУ распространило новый секретный документ, в котором говорилось, что ГУР "согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары" по Москве.
В документах не уточняется, кто именно выступил против ударов и почему украинские чиновники передумали.
Однако, как отмечает Washington Post, эта история представляет собой конкретный пример напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Украина, стремясь перенести военные действия на территорию России, иногда сталкивается с ограничениями, накладываемыми США, чтобы избежать прямого конфликта с Москвой.
Кроме того, как пишет газета, Буданов, похоже, в курсе, что стал объектом слежки. Во время его прошлых интервью журналистам Washington Post в штаб-квартире ГУР, он включал музыку или статический шум.
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