"По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", — написал он.

При этом в сети распространяется видео, на котором видна вспышка и слышен грохот от, предположительно, падения беспилотника.

По словам Развожаева, атака началась в 3:30 ночи. Сейчас в городе тихо, но все силы находятся в боевой готовности, также сообщил губернатор.

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Украинская сторона не комментировала произошедшее.

Последний раз Развожаев сообщал об отражении атаки беспилотников 22 марта. "В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия", — заявил тогда чиновник.

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