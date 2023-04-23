Институт изучения войны ISW: ВСУ, вероятно, зашли на левый берег Днепра

Вооруженным силам Украины, вероятно, удалось зайти на левый (восточный) берег Днепра в Херсонской области. Об этом сообщается в традиционном отчете американского Института изучения войны (ISW), эксперты которого проанализировали геолокационные кадры, которые предоставили российские "военкоры" и блогеры в субботу, 22 апреля.

Согласно снимкам, ВСУ заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (примерно 7 км к юго-западу от Херсона) и смогли продвинуться к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи - 10 км южнее. Кроме того, как утверждает еще один российский "военкор", ВСУ взяли под контроль некоторые острова к юго-западу от Херсона.





Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя сообщения Института изучения войны (ISW), что ВСУ, вероятно, смогли высадиться на левом берегу Днепра, призвала набраться терпения и соблюдать режим информационной тишины. "Я хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно пересечь такое препятствие как Днепр. Когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, когда не будет безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения", - сказала Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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