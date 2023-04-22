В Украине запретили связанные с РФ географические названия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях", который запрещает предоставлять географическим объектам названия, связанные с Россией и ее деятелями. Соответствующая информация появилась в пятницу, 21 апреля, на сайте Верховной рады Украины.

Законом запрещается предоставлять географическим объектам названия, "возвеличивающие, увековечивающие, пропагандирующие или символизирующие Россию".

"Чтобы уменьшить влияние РФ на внутреннюю политику Украины"

В частности, речь идет о российских памятных местах, датах, событиях, деятелях, которые осуществляли агрессию против Украины или другой страны, а также тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием за критику тоталитарного советского и российского режимов, в том числе украинцев на временно оккупированных территориях.

Как считают украинские парламентарии, внесшие закон на рассмотрение Рады, его принятие призвано уменьшить влияние РФ на внутреннюю политику Украины и мировоззрение украинцев, а также создать предпосылки для предотвращения российской пропагандистской деятельности и ускорить десоветизацию.

Закон вступит в силу через три месяца.

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