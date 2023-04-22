Верховный суд в США разрешил использовать таблетки для абортов, пока идет суд

Верховный суд США в пятницу согласился снять ограничения на использование препарата для абортов, пока в стране идут судебные разбирательства вокруг законности сертификации этих таблеток.

Мифепристон был одобрен в США более 20 лет назад и является основным средством для медикаментозного прерывания беременности в стране, но недавно противники абортов стали оспаривать в судах законность его лицензии.

Срочное прошение об отмене ограничений на мифепристон в Верховный суд подала администрация Байдена.

Это произошло после того, как федеральный судья первой инстанции в штате Техас в начале апреля согласился с иском группы противников абортов и заключил, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) нарушило правила об ускоренном одобрении медикаментов, когда в 2000 году выдало разрешение на использование мифепристона после четырех лет его изучения.

Мифепристон является частью двухкомпонентной схемы медикаментозного аборта. С тех пор как он был одобрен, им воспользовались более пяти миллионов женщин в США. FDA поместило мифепристон в отдельную категорию из 60 препаратов, которые регулируются особо строгим образом и подвергаются регулярной переоценке.

Постановление о приостановке доступа к мифепристону 8 апреля принял федеральный судья Мэтью Касмарик, назначенный на должность президентом Дональдом Трампом. А часом позже в другом штате, Вашингтон, другой судья принял по тому же вопросу противоположное решение, разрешавшее продолжать использовать мифепристон в 17 штатах США, запрета на что добивались авторы иска.

Администрация Байдена опротестовала решение техасского судьи в Апелляционном суде пятого округа США. Слушания в нем должны начаться в мае, но между тем в этой инстанции постановили, что пока вокруг препарата идут судебные разбирательства, он должен продолжать оставаться доступным. Но с ограничениями: в их числе Апелляционный суд назвал, например, невозможность посылать мифепристон по почте - то есть женщинам нужно лично приходить ко врачу, чтобы принять эти таблетки.

Эти ограничения, предписанные Апелляционным судом, теперь сняты Верховным судом. Его судьи проголосовали за полную приостановку решения техасского суда на период разбирательств.

Поименного распределения голосов верховных судей опубликовано не было, при этом двое из них - консерваторы Кларенс Томас и Сэмюэл Алито - публично выразили возражения против этого решения. Томас не предоставил объяснений своей позиции, а Алито написал, что Верховный суд ранее критиковали за подобные срочные "теневые" решения.

Президент Джо Байден заявил, что благодаря решению Верховного суда, мифепристон остается доступным и разрешенным препаратом, пока борьба в суде продолжается.

"Ставки для женщин по всей Америке высоки, как никогда. Я продолжу бороться с политически мотивированными атаками на здоровье женщин", - добавил Байден.

Отмена права на аборты и что было дальше

В прошлом году Верховный суд, соотношение консерваторов и либералов в котором в настоящий момент составляет шесть к трем, отменил постановление "Роу против Уэйда" о конституционном праве женщин на аборт. Таким образом была ликвидирована гарантия этого права на федеральном уровне, что привело к волне запретов на прерывание беременности, вводимых властями отдельных консервативных штатов.

После этого сторонники запрета абортов сконцентрировали свои усилия на борьбе с таблетками, прерывающими беременность, на которые приходится более половины всех абортов в США.

Авторитетные медицинские организации в США и мире, включая Американский колледж акушеров и гинекологов и Всемирную организацию здравоохранения, сходятся во мнении, что мифепристон является безопасным и эффективным средством прерывания беременности для женщин.

Но группа медиков, выступающих за запрет абортов, подала судебный иск, в котором поставила под сомнение безопасность препарата и процесс его одобрения.

В своем иске группа под названием "Альянс, защищающий свободу" заявила, что FDA "должно ответить за ущерб, причинённый здоровью бесчисленных женщин и девочек".

"Мы с нетерпением ждем финального решения по этому делу, которое призовет FDA к ответу", - заявили представители организации.

В свою очередь Американский колледж акушеров и гинекологов и другие сторонники права на репродуктивный выбор для женщин положительно отозвались о нынешнем решении Верховного суда о снятии ограничений на мифепристон.

"Установление ограничений на доступ к мифепристону, который более двух десятилетий присутствует на рынке, - это слишком жесткий шаг даже для крайне агрессивного и консервативного Верховного суда", - считает профессор права в области мирового здравоохранения из Университета Джорджтауна Лоуренс Гостин.

Гостин отмечает, что подобные ограничения также создали бы опасный прецедент для всего процесса одобрения лекарств в стране, осуществляемого FDA.

"В каком-то смысле они открыли бы сезон охоты на любые препараты, одобренные FDA", - сказал он.

Подобные аргументы приводил и президент Байден после решения техасского суда.

"Если это решение останется в силе, не останется ни одного рецептурного препарата, одобренного FDA, против которого кто-то не смог бы начать политическую, идеологическую кампанию", - заявил Байден.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!