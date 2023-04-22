WP: Кремль пытается создать в ФРГ антиукраинское движение

Москва контактировала с правопопулистской партией АдГ и немецкими "левыми", чтобы создать в ФРГ движение против поддержки Киева, пишет газета The Washington Post.

Российские "официальные лица" контактировали с представителями немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), а также немецких "левых" с целью создать в Германии антиукраинские настроения и ослабить поддержку Киева, сообщила в пятницу, 21 апреля. американская газета The Washington Post.

WP утверждает, что в ее распоряжении имеются полученные от разведки одной из европейских стран документы, в которых зафиксированы конкретные внутренние распоряжения Кремля о необходимости "сосредоточиться на Германии" с целью усиления критичных настроений в отношении поставок оружия Киеву.

У The Washington Post нет документов, которые указывали бы на непосредственные встречи представителей российских властей с немецкими политическими силами, но отчеты ответственных лиц показывают, что в контакте с россиянами находились несколько членов АдГ, а также как минимум один человек, близкий к раскритикованной в Германии представительницей Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), пишет WP.

По данным газеты, планы создания антиукраинских настроений в Германии активно обсуждались в Кремле с июля по ноябрь 2022 года, и в сентябре один из докладчиков выдвинул инициативу объединения немецких правых популистов и отдельных представителей "левых" под лозунгами, критикующими помощь Киеву в ведении военных действий. Такие "антивоенные" воззвания должны были повысить рейтинг АдГ, увеличить число ее сторонников за счет электората другого политического лагеря и тем самым позволить ей предстать перед гражданами Германии в качестве "объединяющей" партии, пишет The Washington Post.

В качестве одного из кураторов инициативы она называет первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. По данным WP, тот требовал, чтобы доля немецких граждан, выступающих за улучшение отношений Германии с Россией, повысилась как минимум на 10 процентов за три месяца.

Председатель фракции АдГ в германском бундестаге Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) заявил, что утверждения о сотрудничестве представителей его партии с властями РФ не соответствуют действительности. Вагенкнехт в комментарии СМИ тоже отрицала взаимодействие с Кремлем.

"Восстание за мир" Вагенкнехт вызвало в Германии шквал критики

В феврале 2023 года имя Сары Вагенкнехт стало широко обсуждаться в Германии в связи с резким всплеском ее активности в сфере вопросов военной поддержки Украины. На фоне новостей о поставках Киеву немецких танков Leopard Вагенкнехт совместно с немецкой феминисткой Алисой Шварцер (Alice Schwarzer) создали петицию "Манифест за мир". В ее тексте было указано, что Украина "не может выиграть войну против крупнейшей в мире атомной державы", ввиду чего предлагалось выступить против дальнейшей военной поддержки Киева.

Несмотря на острую критику со стороны немецких политиков из целого ряда партий, в том числе коллег Вагенкнехт, а также резкую реакцию немецких СМИ, активистки продолжили свои воззвания, организовав в Берлине митинг "Восстание за мир". Его активно рекламировали представители АдГ, в отличие от представителей Левой партии.

Одновременно с инициативой Вагенкнехт схожие воззвания прозвучали от АдГ, которая представила в бундестаге "мирную инициативу" под названием "Историческая ответственность Германии за мир в Европе: мирная инициатива с гарантиями безопасности для Украины и России". Во время презентации инициативы почетный председатель АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland) заявил, что Украина "заинтересована во втягивании Германии в эту войну".

Воззвания "за мир" идут не только от Вагенкнехт

В начале апреля выступить с посреднической миссией для достижения мира в Украине призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) бывший глава Объединения немецких профсоюзов (DGB) Райнер Хоффман (Reiner Hoffmann) и ряд других известных членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Обращение к канцлеру инициировал историк Петер Брандт (Peter Brandt), сын бывшего канцлера Германии Вилли Брандта (Willy Brandt).

Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев резко раскритиковал этот призыв, назвав его "чистым цинизмом по отношению к многочисленным жертвам российской агрессии".

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