Российские войска атаковали Одесскую область беспилотниками. ВСУ сбили 10 из 12 дронов

В ночь на 19 апреля российские войска атаковали Одесскую область дронами "Шахед-136", сообщил глава Одесской районной администрации Юрий Крук.

По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали. Есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, говорится в сообщении. На месте происшествия произошел пожар.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" уточнили, что речь идет о попадании в "объект рекреационной инфраструктуры". Военные опубликовали фотографии пожара, который, как утверждается, уже потушили.

Всего Одесскую область атаковали 12 беспилотников "Шахед-136/131", 10 из них украинские военные сбили, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Кроме того, вечером 18 апреля ВСУ сбили еще шесть дронов "Шахед-136/131" и один беспилотник "Орлан-10" над Запорожской и Днепропетровской областями.

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